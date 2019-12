रणजी ट्रॉफी 2019-20, तीसरा राउंड: पहले दिन के खेल का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ Published Dec 25, 2019

शिखर धवन (File Photo) रणजी ट्रॉफी 2019-20 में आज से तीसरे राउंड की शुरुआत हुई। आज से कुल 17 मुकाबलों की शुरुआत हुई और मेघालय और चंडीगढ़ के बीच मैच कल से खेला जाएगा। खेल के पहले दिन शिखर धवन ने दिल्ली की तरफ से खेलते हुए शानदार शतक जड़ा। वहीं करुण नायर ने कर्नाटक और चेतेश्वर पुजारा ने सौराष्ट्र के लिए अच्छी पारियां खेलीं। अजिंक्य रहाणे, पृथ्वी शॉ, संजू सैमसन और मयंक अग्रवाल जैसे खिलाड़ी पहले दिन फ्लॉप रहे। आइए नजर डालते हैं दूसरे दिन के खेल के राउंड अप पर: ग्रुप ए बंगाल vs आंध्रा कोलकाता में बंगाल ने आंध्रा के खिलाफ पहले दिन 4 विकेट पर 241 रन बनाए। अभिषेक रमन 110 रन बनाकर नाबाद हैं और मनोज तिवारी ने 46 रन बनाए। कोच को गाली देने की वजह से अशोक डिंडा को इस मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। दिल्ली vs हैदराबाद दिल्ली ने हैदराबाद के खिलाफ पहले दिन 6 विकेट पर 269 रन बनाए। शिखर धवन 137 रन बनाकर नाबाद हैं। गुजरात vs केरल पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात पहली पारी में 127 रन पर सिमट गई। जलज सक्सेना ने 5 विकेट लिए। जवाब में केरल की टीम भी मात्र 70 रन बनाकर आउट हो गई। संजू सैमसन सिर्फ 5 रन बना सके। दूसरी पारी में गुजरात ने 1 रन बना लिए हैं। Advertisement विदर्भ vs पंजाब नागपुर में विदर्भ ने पहले खेलते हुए 6 विकेट पर 196 रन बना लिए हैं। ग्रुप बी कर्नाटक vs हिमाचल प्रदेश मैसूर में हिमाचल प्रदेश के खिलाफ कर्नाटक सिर्फ 166 रन पर सिमट गई। कप्तान करुण नायर ने 81 रन बनाए और मयंक अग्रवाल खाता भी नहीं खोल सके। जवाब में हिमाचल का स्कोर 29/3 है। मध्य प्रदेश vs तमिलनाडु तमिलनाडु पहली पारी में 149 रन पर सिमट गई। ईश्वर पांडे ने 6 विकेट लिए। जवाब में एमपी का स्कोर 56/3 है। मुंबई vs रेलवे मुंबई पहली पारी में सिर्फ 114 रन ही बना पाई। पृथ्वी शॉ 12, अजिंक्य रहाणे 5 और शार्दुल ठाकुर खाता भी नहीं खोल पाए। जवाब में रेलवे का स्कोर 116/5 है। सौराष्ट्र vs उत्तर प्रदेश राजकोट में सौराष्ट्र ने यूपी के खिलाफ पहली पारी में 322/8 का स्कोर बना लिया है। चेतेश्वर पुजारा ने 57 रन बनाए। ग्रुप सी झारखंड vs हरियाणा हरियाणा ने झारखंड के खिलाफ पहली पारी में 6 विकेट पर 274 रन बना लिए हैं। ओडिशा vs उत्तराखंड कटक में खेले जा रहे इस मुकाबले में उत्तराखंड ने पहली पारी में 117 रन बनाए, जवाब में ओडिशा का स्कोर 98/3 है। जम्मू-कश्मीर vs असम पहले खेलते हुए जम्मू-कश्मीर ने 1 विकेट पर 59 रन बना लिए हैं। महाराष्ट्र vs छत्तीसगढ़ पहले खेलते हुए महाराष्ट्र ने 6 विकेट पर 238 रन बना लिए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार शतक लगाया। त्रिपुरा vs सर्विसेज त्रिपुरा ने पहले खेलते हुए 126 रन बनाए। जवाब में सर्विसेज ने 2 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। प्लेट ग्रुप मणिपुर vs अरुणाचल प्रदेश डिब्रूगढ़ में खेले जा रहे इस मुकाबले में मणिपुर ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए और जवाब में अरुणाचल ने बिना किसी नुकसान के 10 रन बना लिए हैं। मिजोरम vs पुद्दुचेरी पहली पारी में मिजोरम सिर्फ 73 रन पर सिमट गई। पुद्दुचेरी ने 286/3 का स्कोर बनाकर 213 रनों की बढ़त हासिल कर ली है। पारस डोगरा 135 रन बनाकर नाबाद हैं। बिहार vs गोवा पटना में खेले जा रहे इस मुकाबले में बिहार ने 5 विकेट पर 260 रन बना लिए हैं। बाबुल कुमार 131 रन बनाकर नाबाद हैं। सिक्किम vs नागालैंड सिक्किम ने पहली पारी में 269 रन बनाए। इकबाल अब्दुल्ला ने 94 रनों की पारी खेली और स्टुअर्ट बिन्नी ने 1 विकेट लिया। जवाब में नागालैंड ने 1 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। Advertisement

