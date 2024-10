IND vs BAN टेस्ट सीरीज के बाद, रोहित शर्मा पत्नी संग निकले घूमने; एयरपोर्ट पर आए नजर

Rohit Sharma with wife at airport: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में शानदार जीत हासिल की। टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला कानपुर में खेला गया। कानपुर के मौसम की वजह से हर कोई परेशान था। लगातार बारिश और मैदान के गीले होने की समस्या से मैच भी प्रभावित हुआ। लेकिन जब इंद्रदेवता मेहरबान हुए तो फिर भारतीय खिलाड़ियों ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। भारतीय कप्‍तान रोहित शर्मा ने अपने खिलाड़‍ियों को बांग्‍लादेश के खिलाफ कानपुर में मिली जबरदस्त जीत का श्रेय दिया।

वहीं इस टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा हमेशा की तरह अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने पहुंच गए। रोहित शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वह मुंबई एयरपोर्ट पर अपनी वाइफ रितिका सजदेह के साथ नजर आ रहे हैं।

वाइफ रितिका के साथ कहां चले रोहित शर्मा

जूमटीवी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर रोहित शर्मा का वीडियो शेयर किया है। जिसमें रोहित शर्मा अपनी पत्नी रितिका सजदेह के साथ एयरपोर्ट पर नजर आ रहे हैं। साथ ही अंग्रेजी में कैप्शन लिखा है कि Rohit Sharma and his wife Ritika jet off from Mumbai, Can you guess where they are heading off too? (रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका मुंबई से रवाना हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे कहां जा रहे हैं?)। लगता है सीरीज के खत्म होने के बाद, रोहित शर्मा हॉलीडे पर जा रहे हैं। रोहित अक्सर ब्रेक पर घूमने निकल जाते हैं। वीडियो देखने के बाद, फैंस भी जानना चाहते हैं कि रोहित कहां घूमने जा रहे हैं।

इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर रुककर रोहित शर्मा पोज दे रहे हैं। इसी के साथ वहां पर मौजूद लोगों से भी रोहित बात करते दिखे। टी20 वर्ल्ड कप 2024 की जीत के बाद जब रोहित एयरपोर्ट से जा रहे थे तो वहां मौजूद गार्ड द्वारा फोटो खिंचवाने का आग्रह उन्होंने पूरा किया था। इसका वीडियो भी काफी वायरल हुआ था।

