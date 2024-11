रोहित शर्मा को दूसरी बार पिता बनने की सचिन तेंदुलकर ने दी बधाई, शेयर की खास इंस्टा स्टोरी 

Sachin Tendulkar congratulated Rohit Sharma on becoming father again: भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के घर एक बार फिर छोटे बच्चे की किलकारी गूंजी है। रोहित शर्मा एक बार फिर से पिता बन गए हैं। इस बार उनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया है। रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने शुक्रवार को एक प्यारे बेटे को जन्म दिया है। इस बात की पुष्टि रोहित ने 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट के माध्यम से की। रोहित और रितिका की एक प्यारी सी बेटी भी है, वहीं अब बेटे के जन्म के बाद उनकी फैमिली पूरी हो गई है।

इस गुड न्यूज के लिए फैंस के साथ-साथ भारतीय क्रिकेटर्स भी हिटमैन को ढेरों बधाईयां दे रहे हैं। वहीं क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने भी सोशल मीडिया के जरिए खास अंदाज में रोहित शर्मा को दोबारा पिता बनने की बधाई दी है।

सोशल मीडिया पर दी रोहित शर्मा को पिता बनने की बधाई

क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की है, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा की पोस्ट को अपनी स्टोरी पर शेयर कर लिखा है, "Double the joy, double the love! many congratulations and wishing the family all the happiness in the world much love to the little one", जिसका हिंदी में आशय है कि (खुशी दोगुनी, प्यार दोगुना! बहुत-बहुत बधाई और परिवार को दुनिया की सारी खुशियां मिलें, नन्हे मेहमान को बहुत-बहुत प्यार)

सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा को दी बधाई (photo credit: instagram/sachintendulkar)

सचिन तेंदुलकर सोशल मीडिया पर बहुत कम ही एक्टिव रहते हैं, लेकिन वह खास मौकों पर पोस्ट शेयर करना नहीं भूलते हैं। सचिन के देश भर में लाखों-करोड़ों फैंस हैं, जो उनके खेल के साथ-साथ उनकी लाइफ स्टाइल से भी काफी प्रभावित हैं।

सचिन तेंदुलकर की भी कम्पलीट फैमिली है। सचिन और अंजलि एक प्यारे से बेटे और बेटी के पेरेंट्स हैं। सचिन के बेटे अर्जुन अपने पिता की तरह ही क्रिकेट में अपना भविष्य बना रहे हैं। वहीं बेटी सारा ने अपनी मां की तरह मेडिकल की पढ़ाई की है। हालांकि, मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद सारा मॉडलिंग की दुनिया में अपना करियर बना रही हैं।

