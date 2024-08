Sri Lanka 3 Players who gets out in first ball of ODI match Against India: वर्तमान में टीम इंडिया श्रीलंका (SL vs IND) के दौरे पर है। दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। सीरीज का दूसरा मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जा रहा है, जिसमें चारिथ असलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी है।

हालांकि, उनका ये फैसला शुरुआत में टीम के लिए सही साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन्फॉर्म बल्लेबाज पथुम निसांका मैच की पहली ही गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए और मेजबान टीम के फैंस का दिल टूट गया। इस आर्टिकल में हम श्रीलंका के उन 3 बल्लेबाजों का जिक्र करेंगे, जो भारत के खिलाफ वनडे मैच की पहली गेंद पर आउट हुए।

श्रीलंका के ये बल्लेबाज भारत के खिलाफ वनडे मुकाबले की पहली गेंद पर आउट हुए हैं

1. सनथ जयसूर्या

इस लिस्ट में पहले नंबर पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज सनथ जयसूर्या हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का फाइनल मैच भारत और श्रीलंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था। इस मैच में कप्तान सनथ जयसूर्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था। हालांकि, उनका ये निर्णय लगत साबित हुआ था, क्योंकि जयसूर्या मैच की पहली ही गेंद पर बोल्ड हो गए थे। जहीर खान ने उनका विकेट चटकाया था। दोनों टीमों के बीच खेला गया ये मैच टाई हुआ था।

2. उपुल थरंगा

उपुल थरंगा आउट होने के बाद

श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज उपुल थरंगा भारत के खिलाफ वनडे मैच की पहली गेंद पर दो बार आउट हुए थे। पहली बार ये वाकया 2009 में देखने को मिला था। जब श्रीलंका भारत के दौरे पर आई थी। पांच मैचों की वनडे सीरीज का आखिरी मैच दिल्ली में खेला गया था। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका को पहली ही गेंद पर झटका लगा था। जहीर खान ने थरंगा को बोल्ड करके पवेलियन की राह दिखाई थी।

दूसरी बार, भारत के खिलाफ मैच की पहली गेंद थरंगा 2010 में दांबुला में खेले गए वनडे में आउट हुए थे, तब प्रवीण कुमार ने उनका विकेट चटकाया था।

3. पथुम निसांका

पथुम निसांका ने भारत के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने उन्हें मैच की पहली ही गेंद पर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर श्रीलंका को पहला झटका दिया।

