"...तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए" - सारा तेंदुलकर की तस्वीर देख दीवाना हुआ फैन; किया खास कमेंट

Sara Tendulkar instagram post fan comment: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की लाडली सारा तेंदुलकर किसी ना किसी वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। सारा आज के समय में किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी खूबसूरती की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर ली है और फैंस के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है।

सारा मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद फिलहाल मॉडलिंग की दुनिया में अपनी पहचान बना रही हैं। वह अपने ग्लैमरस लुक के लिए सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहती हैं। सारा ने सोमवार शाम अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की, जिसमें एक फैन ने उनके लिए खास शायरी लिखी।

सारा की तस्वीर पर फैन ने कही खास बात

सारा तेंदुलकर ने जो पोस्ट शेयर किया, उसमें उन्होंने अपनी तीन दोस्तोंं के साथ तस्वीर साझा की। फैंस उनकी इस तस्वीर पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। इसी तस्वीर को देख एक फैन उनकी खूबसूरती का दीवाना हो गया और कमेंट में शायरी भी लिख दी।

फैन ने सारा की खूबसूरती की तारीफ करते हुए कमेंट में लिखा कि तुम हो इतनी खूबसूरत तुम्हारे चक्कर में वॉर (लड़ाई) हो जाए भगवान करे ये चैट पढ़ते ही तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। वहीं एक अन्य फैन ने कमेंट कर अंग्रेजी में लिखा कि usually she doesn't come active but when she does damn we love your active era sara। इस फैन का कहना है कि सारा जल्दी ऑनलाइन नहीं आती हैं लेकिन जब आती हैं तो अलग ही बात होती है। हम सारा के एक्टिव एरा को पसंद करते हैं।

सारा तेंदुलकर की पोस्ट पर फैंस ने किए कमेंट (photo credit: instagram/saratendulkar)

कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं सारा

सारा तेंदुलकर अभी सिर्फ 26 साल की हैं और सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर उनके सात मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ऐसे में उन्हें एक पोस्ट शेयर करने के भी पैसे मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के जरिए सारा कमाई भी कर लेती हैं। वह मॉडलिंग के अलावा ब्रांड एंडोर्समेंट के जरिए भी कमाई कर लेती हैं। अब तक सारा कई बड़े ब्रांड्स के लिए काम भी कर चुकी हैं।

