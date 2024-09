Sara Tendulkar wish Arjun Tendulkar Happy birthday: क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर आज अपना 25वां जन्मदिन मना रहे हैं। युवा क्रिकेटर अर्जुन तेंदुलकर के देशभर में लाखों फैंस हैं। इस खास मौके पर सब उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर की लाडली और अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर भी खास दिन को अपने अंदाज में सेलिब्रेट कर रही हैं। सारा तेंदुलकर ने आज इस मौके पर अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर अर्जुन को खास तरह से बर्थडे विश किया है। फैंस भी उनके इस पोस्ट को खूब लाइक कर रहे हैं।

सारा ने इंस्टाग्राम पर खास पोस्ट की शेयर

सारा तेंदुलकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं, वह पिछले दो- तीन साल में सोशल मीडिया स्टार बन चुकी हैं। वह अपने अकाउंट पर अक्सर अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हैं। आज सारा के लिए काफी खास दिन हैं और वह इस मौके पर कैसे चूक सकती हैं। आज यानि मंगलवार को सारा तेंदुलरकर ने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए अपने भाई अर्जुन तेंदुलकर को खास अंदाज में बर्थडे विश किया है।

उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक साथ कई तस्वीरें शेयर की है, जिसमें सारा ने अपनी और अर्जुन की बचपन की तस्वीर शेयर की है। उन्होंने अर्जुन की जर्सी में तस्वीर शेयर की है, वहीं उन्होंने पोस्ट शेयर कर कैप्शन में लिखा कि (Happy 25th birthday to the baby of the house and centre of our universe Love you and always proud of you) बच्चे तुमको 25वां जन्मदिन मुबारक हो, तुमसे प्यार करती हूं और तुम पर हमेशा गर्व करती हूं।

आपको बता दें कि सारा और अर्जुन आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, भाई- बहन के रिश्ते के अलावा दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता भी है। जिसे दोनों ही बखूबी निभाते हैं, सारा कई बार यह बात कह चुकी हैं कि मैं सबसे ज्यादा अपने भाई के करीब हूं। वहीं फैंस भी सारा की इस पोस्ट को खूब पसंद कर रहे हैं। हर कोई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अर्जुन को जन्मदिन की बधाई दे रहा है।

