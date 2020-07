भारतीय गेंदबाज के नाम लिस्ट ए में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड

शाहबाज़ नदीम ने भारत के ही राहुल सांघवी का रिकॉर्ड तोड़ा था

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सिर्फ चमिंडा वास के नामा एक मैच में 8 विकेट का रिकॉर्ड

विजय हज़ारे ट्रॉफी 2018-19 में झारखंड के शाहबाज़ नदीम ने लिस्ट ए की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। शाहबाज़ नदीम ने चेन्नई के टीआई साइकल्स ग्राउंड में राजस्थान के खिलाफ 10 ओवर में सिर्फ 10 रन देकर आठ विकेट लिए और 21 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। 1997 में दिल्ली के राहुल सांघवी ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 15 रन देकर आठ विकेट लिए थे और नदीम ने उसी रिकॉर्ड को तोड़ा था। हालाँकि एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड श्रीलंका के चमिंडा वास (8/19 vs ज़िम्बाब्वे, 2001) के नाम दर्ज है और लगभग 19 साल से और कोई भी गेंदबाज एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में आठ विकेट नहीं ले सका है।

राहुल सांघवी ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ 15 रन देकर आठ विकेट लिए थे

शाहबाज़ नदीम के विश्व रिकॉर्ड के कारण झारखंड के खिलाफ उस मैच में राजस्थान की पूरी टीम 28.3 ओवर में सिर्फ 73 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। नदीम ने 10 ओवर में चार मेडन भी फेंके थे और सिर्फ 10 रन देकर विपक्षी टीम के आठ बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा था। सबसे मजेदार बात यह रही कि नदीम ने शुरूआती आठ विकेट लिए थे और उनके पास पारी के सभी 10 विकेट लेने का बेहतरीन मौका था, लेकिन अनुकूल रॉय ने बचे हुए दो विकेट लेकर नदीम को इस बड़े रिकॉर्ड से वंचित कर दिया था। लिस्ट ए की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की अगर बात करें तो टॉप पांच में शाहबाज़ नदीम और राहुल सांघवी के बाद श्रीलंका के चमिंडा वास (8/19), श्रीलंका के नोंडेस्क्रिप्ट्स क्रिकेट क्लब के तराका कोट्टेहेवा (8/20 vs रगामा क्रिकेट क्लब, 2007-08) और वेस्टइंडीज के दिग्गज माइकल होल्डिंग का नाम आता है, जिन्होंने डर्बीशायर की तरफ से खेलते हुए 1998 में ससेक्स के खिलाफ सिर्फ 21 रन देकर आठ विकेट लिए थे।

एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय की एक पारी में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड चमिंडा वास के नाम है

लिस्ट ए में अभी तक 12 गेंदबाजों ने पारी में आठ विकेट लिए हैं और टॉप 5 के बाद एसेक्स के कीथ बॉयस (8/26 vs लंकाशायर, 1971), श्रीलंका के बर्गर रिक्रिएशन क्लब के रोमेश इरंगा (8/30 vs श्रीलंका आर्मी स्पोर्ट्स क्लब, 2007-08), केंट के डेरेक अंडरवुड (8/31 vs स्कॉटलैंड, 1987), ज़िम्बाब्वे के राइजिंग स्टार्स के ब्रैंडन मवुटा (8/38 vs माउंटेनीयर्स, 2017-18), साउथ ऑस्ट्रेलिया के शॉन टेट (8/43 vs तस्मानिया, 2003-04), वेस्टइंडीज ए के केविन स्टूट (8/52 vs लंकाशायर, 2010) और समरसेट के साइमन फ्रांसिस (8/66 vs डर्बीशायर, 2004) का नाम आता है।

शाहबाज़ नदीम ने भारत की तरफ से अभी तक सिर्फ एक टेस्ट खेला है, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए थे। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उनके नाम 117 मैचों में 443 विकेट हैं और साथ ही उन्होंने एक शतक एवं सात अर्धशतक भी जड़े हैं। लिस्ट ए में उनके 109 मैचों में 151 विकेट हैं और उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया है। 122 टी20 मैचों में उन्होंने 103 विकेट लिए हैं, जिसमें से 64 मैच उन्होंने आईपीएल में खेले हैं और 42 विकेट हासिल किये हैं।

