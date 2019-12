IPL 2020 Auction: 2.4 करोड़ में बिकने वाले 18 वर्षीय खिलाड़ी के बारे में अहम जानकारी

IPL 2020 Auction: 2.4 करोड़ में बिकने वाले 18 वर्षीय खिलाड़ी के बारे में अहम जानकारी Cricket Lover FOLLOW CONTRIBUTOR फ़ीचर 20 Dec 2019, 14:58 IST SHARE

यशस्वी जायसवाल आईपीएल ऑक्शन हर साल काफी ज्यादा रोमांचक रहता है क्योंकि हर एक टीम बड़े खिलाड़ियों को लेने के साथ उभरते हुए सितारों को भी मौका देती है। कुछ ऐसा ही कल हुए ऑक्शन में देखने को मिला। दरअसल आईपीएल ऑक्शन 2020 में 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा रहने वाले कुछ खिलाड़ियों को टीमों ने खरीदा है। इसमें से एक नाम यशस्वी जायसवाल का भी है। राजस्थान रॉयल्स ने इस खिलाड़ी को ऑक्शन के दौरान 2.4 करोड़ में खरीदा है। हर एक आईपीएल फैन को इस नए खिलाड़ी के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। यशस्वी जायसवाल के बारे में छोटी-बड़ी बातें: यशस्वी जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। यशस्वी एक लेफ्ट हैंड बैट्समैन है और बतौर ओपनर टीम का ज्यादातर हिस्सा रहते हैं। उन्हें क्रिकेट से काफी लगाव था और इस वजह से वह UP से मुम्बई आ गए थे। यहां उनका जीवन संघर्षों के साथ गुजरा क्योंकि उन्होंने कई जगहों पर काम किया। इसके अलावा वह पानी पूरी भी बेच चुके हैं। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, इसलिए वह ग्राउंड्समैन के घर रहा करते थे। जायसवाल ने मुम्बई के लिए रणजी ट्रॉफी में खेलते हुए डेब्यू किया था। एक बड़े टूर्नामेंट में यशस्वी ने मात्र 6 मैचों में 564 रन बनाए थे। इस दौरान उनका औसत लगभग 112 रन प्रति मैच का रहा था। जायसवाल ने झारखंड के खिलाफ एक मैच में 203 रनों की बढ़िया इनिंग्स खेली थी इस दौरान उन्होंने 153 गेंद खेले थे। 203 रनों की पारी में जायसवाल ने 17 जबरदस्त चौके और 12 लंबे छक्के लगाए थे। घरेलू क्रिकेट में बढ़िया प्रदर्शन की वजह से उन्हें इंडिया की अंडर 19 स्क्वाड में भी जगह मिली थी। अब आईपीएल में यह खिलाड़ी एक ऐसी टीम में शामिल है जहां से कई सारे भारतीय घरेलू खिलाड़ियों को देश के लिए खेलने का मौका मिला है। अगर जायसवाल मौका मिलने पर शानदार बल्लेबाजी करते हैं तो उनका करियर अलग ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। Advertisement

