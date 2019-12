Hindi Cricket News: अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका और जापान की टीम का ऐलान सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 10 Dec 2019, 17:14 IST SHARE

दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दक्षिण अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। 17 साल के ऑलराउंडर खिलाड़ी ब्राइस पैरसन्स को टीम का कप्तान बनाया गया है। वहीं 8 प्रथम श्रेणी मैच और नार्थ वेस्ट के लिए 4 टी20 मैच खेलने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज खान्या कोटानी उपकप्तान होंगे। दक्षिण अफ्रीका अंडर-19 टीम के मुख्य कोच लॉरेंस महात्लने ने कहा कि टीम को चुनना काफी चुनौती भरा काम रहा। हमने कई खिलाड़ियों के नामों पर विचार किया और आखिर में जिस टीम का हमने चयन किया, उसको लेकर हम काफी उत्साहित हैं। इस टीम में कई होनहार खिलाड़ी हैं जो टीम को एक बैलेंस प्रदान करते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पर इस टीम से काफी उम्मीदें हैं और मुझे लगता है कि वो अपने देश को गौरवान्वित जरुर करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि ब्राइस में कप्तानी के सारे गुण मौजूद हैं। जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में उनका प्रदर्शन रहा है, उसे देखते हुए हमें उनको कप्तान बनाने में कोई झिझक नहीं हुई। उन्होंने काफी समय तक कप्तानी की है और हमने वहां पर काफी ग्रोथ देखा। आपको बता दें कि अंडर-19 वर्ल्ड कप का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में ही होना है। उससे पहले प्रोटियाज टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की एक वनडे सीरीज खेलेगी। उसके बाद भारत, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे के साथ मिलकर एक क्वाडरैंगुलर सीरीज में भी हिस्सा लेगी। अंडर-19 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका ग्रुप डी में अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई के साथ है। दक्षिण अफ्रीका की 15 सदस्यीय टीम ब्राइस पैरसन्स (कप्तान), खान्या कोटानी (उप कप्तान), ल्यूक ब्यूफोर्ट, जोनाथन बर्ड, मेरिक ब्रेट, एशिले क्लोएट, गेराल्ड कोएट्जी, टायरेस कार्ल्से, मोंडली खुमालो, जैक लीस, एंड्रुयू लो, लेवर्ट मान्जे, ओडिरिल मोदीमोकोएन, फेको मोलेसेन और टियान वैन वूरेन। वहीं पहली बार क्रिकेट के किसी वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रही जापान ने भी अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। टीम का कप्तान मार्कस थुरागाटे को बनाया गया है। अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए जापान की टीम मार्कस थुरगाटे (कप्तान), मैक्स क्लेमेंट्स, तुषार चतुर्वेदी, नील दाते (उप कप्तान), केंटो ओटाडोबेल, इशान फरत्याल, सोरा इचिकी, लियोन मेहलिक, मसातो मोरिता, शू नोगुची, युगांधर रेथारेकर, देबाशीष साहू, रेजी सूतो, कजुमासा तकाहाशी और एश्ले थुरगाटे। Advertisement

