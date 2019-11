Syed Mushtaq Ali Trophy: चौथे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप सावन गुप्ता FOLLOW SENIOR ANALYST न्यूज़ 12 Nov 2019, 18:30 IST SHARE

SMS स्टेडियम, जयपुर सैयद मुश्ताक़ अली ट्रॉफी 2019-20 के चौथे दिन कुल मिलाकर 18 मुकाबले खेले गए। हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले दीपक चाहर ने एक और हैट्रिक विकेट ली। वहीं उत्तराखंड के मयंक मिश्रा ने भी हैट्रिक लिया। इसके अलावा मनीष पांडे ने कर्नाटक के लिए धुंआधार शतक लगाया। तीसरे दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड-अप ग्रुप ए आंंध्रा vs बड़ौदा विशाखापट्टनम में खेले गए मुकाबले में बड़ौदा ने आंध्रा को 7 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए आंध्रा ने 168/6 का स्कोर बनाया, जिसे बड़ौदा ने 19वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कर्नाटक vs सर्विसेज विजयनगरम में खेले गए मुकाबले में कर्नाटक ने सर्विसेज को 80 रनों से बुरी तरह हरा दिया। पहले खेलते हुए कर्नाटक ने कप्तान मनीष पांडे की विस्फोटक पारी (129 रन, 54 गेंद, 12 चौके, 10 छक्के) की बदौलत 250 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जवाब में सर्विसेज की टीम 170 रन ही बना सकी। गोवा vs उत्तराखंड विशाखापट्टनम में उत्तराखंड ने गोवा को 8 विकेट से हराया। गोवा ने पहले खेलते हुए 119/9 का स्कोर बनाया, जिसे उत्तराखंड ने 17वें ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उत्तराखंड के लिए मयंक मिश्रा ने हैट्रिक लिया और सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट चटकाए। Advertisement ग्रुप बी केरल vs मणिपुर तिरुवनंतपुरम में खेले गए मुकाबले में केरल ने मणिपुर को 75 रनों से मात दी। पहले खेलते हुए केरल ने 149 रन बनाए, जवाब में मणिपुर पूरे ओवर खेलकर भी 7 विकेट के नुकसान पर 74 रन ही बना सकी। त्रिपुरा vs उत्तर प्रदेश यूपी ने त्रिपुरा को 7 विकेट से हराया। मैदान गीला होने की वजह से मैच सिर्फ 6-6 ओवरों का हुआ। त्रिपुरा ने पहले खेलते हुए 49 रन बनाए। इस लक्ष्य को उत्तर प्रदेश ने 5.2 ओवर में हासिल कर लिया। अंकित राजपूत ने सिर्फ 17 रन देकर 5 विकेट लिए। राजस्थान vs विदर्भ तिरुवनंतपुर में विदर्भ ने राजस्थान को वीजेडी नियम से 1 रन से हरा दिया। बारिश के कारण मैच 13-13 ओवरों का कर दिया गया और विदर्भ ने पहले खेलते हुए 99/9 का स्कोर बनाया। कप्तान दीपक चाहर ने हैट्रिक लेते हुए 4 विकेट चटकाए। वीजेडी नियम से राजस्थान को 106 रनों का लक्ष्य मिला लेकिन वो 105 रन ही बना पाए। ग्रुप सी अरुणाचल प्रदेश vs रेलवे चंडीगढ़ में खेले गए मुकाबले में रेलवे ने 7 विकेट से जीत हासिल की। पहले खेलते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 161 रन बनाए और रेलवे ने इस लक्ष्य को 19.2 ओवर में हासिल कर लिया। छत्तीसगढ़ vs महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ ने महाराष्ट्र के खिलाफ 34 रनों से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए छत्तीसगढ़ ने 201 रनों का विशाल स्कोर बनाया, जवाब में महाराष्ट्र 167 रन ही बना पाई। हैदराबाद vs चंडीगढ़ हैदराबाद ने चंडीगढ़ को 5 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए चंडीगढ़ ने 123 रन बनाए और हैदराबाद ने इस लक्ष्य को 19 ओवर में हासिल कर लिया। हिमाचल प्रदेश vs पंजाब पंजाब ने हिमाचल को 8 विकेट से हराया। हिमाचल की टीम पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 87 रन ही बना पाई। संदीप शर्मा ने 4 विकेट लिए। पंजाब ने इस लक्ष्य को 10वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप डी मध्य प्रदेश vs मिजोरम मुंबई में खेले गए मुकाबले में मध्य प्रदेश ने मिजोरम को 86 रन से हराया। पहले खेलते हुए एमपी ने 213/5 का विशाल स्कोर बनाया और जवाब में मिजोरम 2 विकेट खोकर 127 रन ही बना सकी। असम vs मेघालय मुंबई में ही मेघालय ने असम के खिलाफ 4 विकेट से जीत हासिल की। असम ने पहले खेलते हुए 108/7 का स्कोर बनाया। इस लक्ष्य को मेघालय ने 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बंगाल vs हरियाणा हरियाणा ने बंगाल को 5 विकेट से हरा दिया। पहले खेलते हुए बंगाल की टीम सिर्फ 122 रन ही बना सकी और हरियाणा ने इस लक्ष्य को 18वें ओवर में आसानी से हासिल कर लिया। मुंबई vs पुद्दुचेरी वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में मुंबई ने पुद्दुचेरी के खिलाफ 9 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए पुद्दुचेरी ने 159 रन बनाए और मुंबई ने इस लक्ष्य को सिर्फ 1 विकेट खोकर 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। आदित्य तारे ने 74 रनों की पारी खेली। ग्रुप ई दिल्ली vs सौराष्ट्र सूरत में खेले गए मुकाबले में दिल्ली ने सौराष्ट्र को 6 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए सौराष्ट्र ने 173/5 का स्कोर बनाया। दिल्ली ने इस लक्ष्य को 19.5 ओवर में हासिल कर लिया। गुजरात vs नागालैंड गुजरात ने नागालैंड को 99 रनों से मात दी। पहले खेलते हुए गुजरात ने 199 रन बनाए। कप्तान पार्थिव पटेल ने 37 रनों की पारी खेली। जवाब में नागालैंड की टीम 7 विकेट पर 100 रन ही बना सकी। जम्मू-कश्मीर vs ओडिशा जम्मू-कश्मीर ने रोमांचक मुकाबले में ओडिशा को 3 रन से हराया। पहले खेलते हुए जम्मू-कश्मीर ने 164 रन बनाए, जवाब में ओडिशा की टीम 161 रन ही बना सकी। झारखंड vs सिक्किम झारखंड ने सिक्किम के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम 63 रन पर सिमट गई और झारखंड ने इस लक्ष्य को 10वें ओवर में ही हासिल कर लिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...