Syed Mushtaq Ali Trophy, फाइनल: कर्नाटक ने रोमांचक मुकाबले में तमिलनाडु को एक रन से हराया मयंक मेहता FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 01 Dec 2019, 22:37 IST SHARE

तमिलनाडु का बेहतरीन प्रदर्शन कर्नाटक ने सूरत में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को एक रन से हराया। कर्नाटक ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 180-5 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में तमिलनाडु की टीम 20 ओवरों में 179-6 का स्कोर ही बना पाई। इससे पहले तमिलनाडु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कर्नाटक की शुरुआत इतनी खास नहीं रही, टीम ने केएल राहुल (22) और मयंक अग्रवाल (0) का विकेट 39 के स्कोर तक गंवा दिए थे। यहां से पहले कप्तान मनीष पांडे ने पहले देवदत्त पदीकल (23 गेंदों में 32 रन) के साथ 48 और फिर रोहन कदम (28 गेंदों में 35 रन) के साथ मिलकर 65 रनों की साझेदारी करके 150 के पार लेकर गए। पांडे अंत में 45 गेंदों में 60 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें उन्होंने 4 चौके और 2 छक्के लगाए। करुण नायर ने भी 8 गेंदों में 17 रनों की तेज पारी खेलकर स्कोर को 180-5 तक पहुंचाया। तमिलनाडु के लिए रविचंद्रन अश्विन और मुरुगन अश्विन ने दो-दो विकेट लिए, तो सुंदर को एक विकेट मिला। 181 रनों का पीछा करने उतरी तमिलनाडु की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 37 के स्कोर तक दोनों ओपनर के विकेट गंवा दिए थे। यहां से वॉशिंगटन सुंदर और कप्तान दिनेश कार्तिक के साथ मिलकर 39 रनों की साझेदारी कर पारी को संभालने का प्रयास किया, लेकिन 4 रन के अंदर दोनों बल्लेबाज आउट हो गए। बाबा अपराजित (25 गेंदों में 40 रन) और विजय शंकर ने मिलकर 69 रनों की साझेदारी कर स्कोर को 150 के पार लेकर गए। अंत में अश्विन और शंकर ने मिलकर टीम को खिताबी जीत दिलाई। अश्विन (9 गेंदों में 16*रन) ने आखिरी ओवर में दो चौके लगाकर स्कोर के करीब लेकर गए, लेकिन 5वीं गेंद पर शंकर (27 गेंदों में 44 रन) के रनआउट होने से टीम को झटका लगा और आखिरी गेंद पर सिर्फ एक रन लेने के कारण वो फाइनल मैच को 1रन से हार गए। संक्षिप्त स्कोर कर्नाटक: 180-5 तमिलनाडु: 179-6 Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज़ स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...