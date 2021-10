Shoaib Akhtar @shoaib100mph My dear friend Baji just pulling your legs 😂

My dear friend Baji just pulling your legs 😂 https://t.co/sBB1PuYHhz

Bandha ban ja.. time badalte time nahi laggega 😜.. you will soon be on receiving end 😎 twitter.com/shoaib100mph/s…