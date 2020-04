ताइपे टी10 लीग - पहले दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप

ताइपे टी10 लीग

कोरोना वायरस महामारी के बीच ताइवान में शनिवार से टी10 लीग की शुरुआत हुई। इस लीग में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं और इसके सभी मैच शनिवार और रविवार को ही होगें। शनिवार 25 अप्रैल को कुल 3 मुकाबले खेले गए।

पहले मुकाबले में सिंचू टाइटन्स ने ताइवान डेयरडेविल्स को 5 विकेट से हरा दिया। ताइवान डेयरडेविल्स ने पहले खेलते हुए निर्धारित 10 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 48 रन बनाए। जॉर्ज क्लापर ने सबसे ज्यादा 20 रन बनाए। सिंचू टाइटन्स ने इस लक्ष्य को 5 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। मनिकंदन ने दो विकेट चटकाने के अलावा 22 रनों की पारी भी खेली।

दूसरे मुकाबले की अगर बात करें तो यहां सिंचू टाइटन्स को हार का सामना करना पड़ा। उन्हें टीसीए इंडियंस की टीम ने महज 3 रन से हरा दिया। पहले खेलते हुए टीसीए ने निर्धारित 10 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 71 रन बनाए। जवाब में सिंचू टाइटन्स 68 रन ही बना सकी। विजय कुमार ने 22 गेंद पर 28 रनों की पारी जरुर खेली लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके।

तीसरे मुकाबले में एफसीसी फोरोमसैन्स ने सियायी स्विंगर्स को 6 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए स्विंगर्स की टीम ने निर्धारित 10 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 66 रन बनाए। सिद्धेश पिलानकर ने सबसे ज्यादा 22 रनों की पारी खेली। जवाब में एफसीसी फोरोमसैन्स ने इस लक्ष्य को सिर्फ 4 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया।

आज भी 3 मुकाबले इस लीग में खेले जाएंगे। ताइवान डेयरडेविल्स vs टीसीए इंडियंस का सुबह 9 बजे से मैच होगा, पीसीसीटी यूनाईटेड vs आईसीसीटी स्मैशर्स सुबह 11 बजे से और टीसीए इंडियंस vs ताईवान ड्रैगन्स के बीच दोपहर 1 बजे से मुकाबला खेला जाएगा।