पिछले एक दशक की श्रेष्ठ वनडे टीम पर एक नजर
16 Dec 2019

रोहित शर्मा क्रिकेट में नए प्रारूप और फटाफट खेलने के कई सीजन और टूर्नामेंट आए लेकिन एकदिवसीय क्रिकेट की लोकप्रियता में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला। इस प्रारूप को दर्शक आज भी पहले जितना ही प्यार करते हैं। इसका कारण वे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल को काफी कुछ दिया है। पिछले एक दशक के समय में तीन वनडे वर्ल्ड कप हुए हैं। कई खिलाड़ी आए और कई रिटायर हुए। दस साल के प्रदर्शन को देखते हुए यहां एक श्रेष्ठ वनडे टीम का जिक्र किया गया है। यह भी पढ़ें:पिछले एक दशक की श्रेष्ठ टेस्ट टीम पर एक नजर पिछले एक दशक की श्रेष्ठ वनडे टीम: 1. रोहित शर्मा- वनडे क्रिकेट में बतौर ओपनर इस भारतीय खिलाड़ी का नाम आना ही चाहिए। वनडे क्रिकेट में तीन दोहरे शतक जड़ने का कारनामा करने वाले रोहित शर्मा बतौर ओपनर इस टीम में फिट बैठते हैं। 2. जेसन रॉय- इस इंग्लिश खिलाड़ी को दूसरे ओपनर के रूप में शामिल करना बनता है। 42 से ज्यादा की औसत से रन बनाने वाले रॉय ने पिछले एक दशक में सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 3. विराट कोहली- तीसरे नम्बर के लिए कहीं कोई शक नहीं है। 63 से ज्यादा की औसत अपने नाम रखने वाले कोहली ही इस जगह के हकदार हैं। 4. एबी डीविलियर्स- पिछले एक दशक के खेल में इस खिलाड़ी ने 64 की औसत से रन बनाए। यह उनकी कुल औसत से कहीं ज्यादा है। हालांकि वे रिटायर हो गए हैं लेकिन इस टीम में शामिल होने के हकदार हैं। 5. बेन स्टोक्स- विश्व क्रिकेट में पिछले दस साल के टॉप ऑल राउंडर खिलाड़ियों में इस खिलाड़ी का नाम सबसे ऊपर आता है। बतौर ऑल राउंडर उन्हें इस वनडे टीम में शामिल किया गया है। 6. जोस बटलर- बटलर कीपिंग करते हैं लेकिन इस टीम में उन्हें बतौर बल्लेबाज ही जगह मिली है। Advertisement 7. एमएस धोनी- बेस्ट फिनिशर धोनी ने पचास से ज्यादा की औसत से रन बनाए हैं और भारत को कई मैच जिताए हैं इसलिए कीपर की जगह उनके लिए ही है। 8. मिचेल स्टार्क- पिछले एक दशक में यह गेंदबाज वनडे क्रिकेट में काफी घातक साबित हुआ है। उन्हें बतौर तेज गेंदबाज टीम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। 9. ट्रेंट बोल्ट- न्यूजीलैंड का यह गेंदबाज भी स्टार्क की तरह खतरनाक गेंदबाजी करता है और कई बार टीम को जीत दिलाई है। इस टीम में उनकी जगह भी पक्की नजर आती है। 10. जसप्रीत बुमराह- अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने के बाद बल्लेबाजों को परेशान करने वाले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में जगह मिलती है। 11. इमरान ताहिर- यह खिलाड़ी इस टीम का इकलौता स्पिन गेंदबाज है। दक्षिण अफ्रीका को अपनी लेग स्पिन के दम पर कई मैचों में जीत दिलाने वाले इस गेंदबाज की जगह बनती है। Advertisement

