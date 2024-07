3 भारतीय बल्लेबाज जो वनडे फॉर्मेट में नहीं हुए एक बार भी आउट, अब गुमनामी के अंधेरे में जी रहे है जीवन

Three Indian batters who never got out in ODI cricket : अन्य खेलों के बजाय भारत में ही नहीं दुनिया भर में क्रिकेट के प्रेमी ज्यादा है। लोग क्रिकेट को ज्यादा पंसद करते हैं, क्रिकेट को पंसद करने की खास वजह जाहिर सी बात है भारतीय क्रिकेटर रहते हैं। क्रिकेट जगत में एक से एक धुरंधर क्रिकेटर शामिल है। जिनको मात दे पाना हर किसी के बस की बात नहीं है।

बल्लेबाज हो या गेंदबाज सभी ने रनों की झड़ी लगाकर भारत को क्रिकेट में सर्वोपरि रखा है। इसी कड़ी में आपको ऐसे बल्लेबाज के बारें में बताएंगे जो अपने वनडे करियर में कभी भी आउट नहीं हुए। भारत के तीन बल्लेबाज ऐसे हैं, जो वनडे में कभी भी आउट नहीं हुए, लेकिन उनका करियर खत्म हो गया, गुमनामी के अंधेरे में गए इन बल्लेबाजों को शायद आज का युवा जानता भी ना हो। आपको ऐसे तीन भारतीय बल्लेबाजों के करियर के बारें में बताते है जो आज क्रिकेट जगत से मानों गायब हो गए हैं।

3. सौरभ तिवारी

भारतीय क्रिकेटर सौरभ तिवारी को धोनी का डुप्लीकेट कहा जाता था। उन्होंने जब इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा, तो उनके लंबे-लंबे बाल देखकर लोग उनकी तुलना धोनी से करते थे। सौरभ तिवारी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2010 में वनडे डेब्यू किया था। सौरभ तिवारी ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ तीन वनडे मैच खेले, वह सिर्फ दो पारियों में ही बल्लेबाजी कर पाए। सौरभ तिवारी इन दोनों पारियों में शानदार प्रदर्शन किया और नॉटआउट रहे। इसके बाद उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया।

2. फैज फजल

फैज फजल ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला। गौरतलब है कि साल 2016 में खेले गए इस वनडे मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ फैज फजल ने नाबाद 55 रनों की पारी खेली थी। शानदार प्रदर्शन के बाद भी फैज फजल को टीम से बाहर कर दिया गया। धुरंधर बल्लेबाज की लिस्ट में होने के वाबजूद फैज फजल के करियर का वहीं से अंत हो गया।

1.भरत रेड्डी

धुरंधर बल्लेबाज की लिस्ट में तीसरा नाम भरत रेड्डी का है। इन्होंने 1978 से लेकर 1981 तक भारत के लिए तीन वनडे खेले थे। जिसमें उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद भरत रेड्डी को भी टीम इंडिया से बाहर कर दिया और उनके भी क्रिकेट करियर अंत हो गया।

