एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 100 विकेट लेने का विश्व रिकॉर्ड अफगानिस्तान के दिग्गज गेंदबाज राशिद खान के नाम है। राशिद खान ने 25 मार्च 2018 को वेस्टइंडीज के खिलाफ हरारे में अपने 44वें वनडे में 100 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (52 मैच) का रिकॉर्ड तोड़ा था। राशिद खान ने आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर के फाइनल में वेस्टइंडीज के खिला शाई होप को आउट करके अपना 100वां विकेट हासिल किया था। राशिद ने यह रिकॉर्ड 19 साल की उम्र में बनाया और इस मामले में भी उन्होंने सक़लैन मुश्ताक (20 साल) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था।

राशिद खान ने अपने 100 विकेट लेने के लिए 2139 गेंदें फेंकी थी और इस मामले में भी उन्होंने मिचेल जॉनसन (2452 गेंद) का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा था। इसके अलावा 100 विकेट लेने के मामले में राशिद का औसत (14.12) और स्ट्राइक रेट (21.4 गेंद/विकेट) भी सर्वश्रेष्ठ था। राशिद खान ने 44 मैचों में 100 विकेट लेने का एक चमत्कारिक रिकॉर्ड अपने नाम किया था और आने वाले समय में उनका रिकॉर्ड तोड़ना किसी भी गेंदबाज के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। राशिद खान ने अभी तक अपने वनडे करियर में 71 मैचों में 133 विकेट लिए हैं और उनके पास सबसे तेज 150 विकेट लेने का भी मौका है। फिलहाल यह रिकॉर्ड मिचेल स्टार्क (77 मैच) के नाम है।

यह भी पढ़ें - सबसे ज्यादा लगातार टेस्ट खेलने वाले टॉप 10 खिलाड़ी

अगर एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले टॉप 10 गेंदबाजों का जिक्र करें, तो राशिद खान के बाद मिचेल स्टार्क (52वां मैच vs श्रीलंका), सक़लैन मुश्ताक (53वां मैच vs श्रीलंका), शेन बांड (54वां मैच vs इंग्लैंड), ब्रेट ली (55वां मैच vs इंग्लैंड), मुस्ताफ़िज़ुर रहमान (54वां मैच vs ट्रेंट बोल्ट (56वां मैच vs वेस्टइंडीज), मोहम्मद शमी (56वां मैच vs न्यूजीलैंड), जसप्रीत बुमराह (57वां मैच vs श्रीलंका), इमरान ताहिर (58वां मैच vs वेस्टइंडीज) और कुलदीप यादव (58वां मैच vs ऑस्ट्रेलिया) का नाम आता है।

भारत की तरफ से सबसे तेज 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड मोहम्मद शमी के नाम है। उन्होंने 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में यह रिकॉर्ड बनाया था।