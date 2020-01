टी-20 क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 3 खिलाड़ी

टी-20 क्रिकेट में अब तक सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले 3 खिलाड़ी Utkarsh Tripathi FOLLOW CONTRIBUTOR टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 08, 2020

Jan 08, 2020 IST SHARE

रोहित शर्मा टी-20 क्रिकेट हमेशा से बल्लेबाजों की आक्रामकता के लिए जाना जाता है। कम समय में धमाकेदार तरीके से बल्ले और गेंद के बीच के मुकाबले को दर्शक बहुत पसंद करते हैं। जहां आज कल की ज्यादातर फ्लैट पिच पर हर तरीके से बल्लेबाजों का ही बोलबाला रहता है तो वहीं दूसरी तरफ टी-20 क्रिकेट बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की पूरी तरह से छूट भी देता है। टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और दुनिया भर में खेली जाने वाली तमाम तरीकों की लीगों ने हमेशा दर्शकों को चौके और छक्कों से मनोरंजन देने का पूरा जिम्मा लिया है। ऐसे में अब बल्लेबाजों ने इतनी आक्रामकता अपना ली है कि पहली पारी में अब 200 रन बनना और दूसरी पारी में इस लक्ष्य को हांसिल करना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। टी-20 में बल्लेबाज़ बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नही हिचकिचाते और ऐसे में हर मैच में हमें छक्कों की बौछार देखने को मिलती है और आज हम आपको बताने वाले हैं की टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किन 3 खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा छक्के लगाए हैं।

#3 क्रिस गेल ( 105 )

क्रिस गेल टी-20 में बल्लेबाजी के रिकॉर्ड्स की बात हो और उसमें क्रिस गेल का नाम ना हो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। गेल की छक्के मारने की क्षमता अविश्वसनीय है, वह खड़े होकर गेंद को दर्शकों तक भेज देते हैं। गेल ने दुनिया भर में जाके अपनी इस क्षमता को दिखाया है और इसिलए पूरा विश्व उनके छक्के मारने की काबिलियत का दीवाना है। गेल ने अपने पूरे करियर में गेंदबाजों को काफी परेशान किया है। यह कैरेबियाई बल्लेबाज वर्तमान में इस सूची में 58 मैचों में 105 छक्कों के साथ तीसरे स्थान पर है। गेल ने अंतरराष्ट्रीय टी-20 क्रिकेट में 32.54 की औसत और 142.84 की स्ट्राइक रेट के साथ दो शतक और तेरह अर्धशतक जड़े हैं।

