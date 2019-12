5 गेंदबाज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में पिछले दस साल में टॉप का प्रदर्शन किया है Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER विशेष 13 Dec 2019, 13:21 IST SHARE

रविचंद्रन अश्विन क्रिकेट के सबसे लम्बे प्रारूप में ही खिलाड़ी की असली परीक्षा होती है। हालांकि पिछले एक दशक में टी20 क्रिकेट को दर्शकों ने काफी पसंद किया है लेकिन टेस्ट क्रिकेट के अपने अलग ही फैन्स हैं। इस प्रारूप में खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रातों-रात हीरो बन सकते हैं। 2010 से लेकर 2019 तक यानि इस पूरे एक दशक में गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को परेशान किया है। हालांकि कई मौकों पर बल्लेबाज भी आगे रहे हैं लेकिन इस दौरान जिन गेंदबाजों ने बेहतर खेल दिखाया है, उन टॉप पांच नामों को इस आर्टिकल में शामिल किया गया है। यह भी पढ़ें:आईपीएल में अब तक हैट्रिक लेने वाले खिलाड़ियों की पूरी सूची 1. दक्षिण अफ्रीका के इस तेज गेंदबाज ने पिछले एक दशक में वर्ल्ड क्रिकेट के कई बल्लेबाजों को परेशान किया है। उन्होंने इस दौरान 59 मैच खेलकर 267 विकेट हासिल किये। एक पारी में 51 रन देकर सात विकेट उनका श्रेष्ठ प्रदर्शन है। 2. इस सूची में दूसरा स्थान ऑस्ट्रेलिया के ऑफ स्पिनर नाथन लायन का है। उन्होंने 93 मैच खेलकर 370 विकेट हासिल किये। लायन ने एक पारी में 50 रन देकर आठ विकेट लिए हैं और यह उनका श्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ा है। 3. भारतीय ऑफ़ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी इस सूची में अपना नाम दर्ज कराने में कामयाब रहे हैं। उन्होंने 70 मैच खेलकर 362 विकेट हासिल किये हैं। अश्विन ने एक पारी में 59 रन देकर 7 विकेट लेकर अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया। 4. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन भी इस लिस्ट में एक नाम है। उन्होंने पिछले दस साल में 105 टेस्ट मैच खेले और 427 विकेट हासिल किये। उनके इस खेल को काफी शानदार माना जा सकता है। 42 रन देकर 7 विकेट एंडरसन ने एक पारी का श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। 5. टॉप पांच गेंदबाजों की लिस्ट में अंतिम नाम श्रीलंका के पूर्व लेफ्ट आर्म स्पिनर रंगना हेराथ का है। उन्होंने 72 मैच खेलकर 363 विकेट अपने नाम किये। हालांकि उन्होंने संन्यास ले लिया लेकिन अपना श्रेष्ठ खेल दिखाने में कामयाब रहे। एक पारी में उन्होंने 127 रन देकर 9 विकेट भी हासिल किये। Advertisement

