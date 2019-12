2010-2019: पिछले एक दशक के टॉप 5 वनडे बल्लेबाज Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER विशेष Published Dec 21, 2019

Dec 21, 2019 IST SHARE

रोहित शर्मा पिछले कुछ सालों में टी20 क्रिकेट ज्यादा होने से वनडे प्रारूप के मुकाबले लम्बे नजर आने लगे हैं। इसके बाद भी ख़ास बात यह रही कि पचास ओवर फॉर्मेट की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। वर्ल्ड कप मैचों को दर्शकों ने टीवी और मैदान पर भारी संख्या में देखा। पिछले एक दशक में इस प्रारूप में कई ऐसे धाकड़ बल्लेबाज हुए हैं जिन्होंने कई कीर्तिमान अपने नाम किये तथा दर्शकों का बखूबी मनोरंजन किया। इस आर्टिकल में पिछले दस साल के टॉप वनडे बल्लेबाजों का जिक्र किया गया है। 1. विराट कोहली- इस खिलाड़ी ने इस लिस्ट में पहला स्थान हासिल किया है जिसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कोहली ने जिस तेजी से वनडे क्रिकेट में रन बनाए हैं, यह उन्हें इस दशक का नम्बर एक एकदिवसीय खिलाड़ी बनाता है। उन्होंने 226 मैचों में ग्यारह हजार से ज्यादा रन बनाए हैं, इनमें 42 शतक है। 2. रोहित शर्मा- इस नाम को वनडे क्रिकेट में किसी परिचय की जरूरत नहीं है। इस प्रारूप में तीन दोहरे शतक जड़ने वाले रोहित ने 179 मैच खेले हैं तथा आठ हजार से ज्यादा रन बनाने के अलावा 28 शतक जड़े हैं। 3. एमएस धोनी- महेंद्र सिंह धोनी ने बेहतरीन फिनिशर की भूमिका निभाते हुए भारत को कई मैचों में जीत दिलाई। 196 मैचों में साढ़े पांच हजार से ज्यादा रन बनाने वाले धोनी का औसत पचास का रहा और चार शतक भी उनके बल्ले से आए। 4. एबी डीविलियर्स- इस दक्षिण अफ़्रीकी बल्लेबाज ने जल्दी संन्यास लिया है लेकिन बल्लेबाजी के दौरान सभी गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने 135 मैचों में 64 से ज्यादा की औसत से रन बनाते हुए 21 शतक जड़े और छह हजार से अधिक रन बनाए। 5. कुमार संगकारा- श्रीलंका के इस खब्बू बल्लेबाज ने कई बार अपनी टीम के लिए शानदार बल्लेबाजी की। 142 मैचों में छह हजार से ज्यादा रन बनाने वाले संगकारा ने 15 शतक जड़े। Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...