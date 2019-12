2009-2019: पिछले एक दशक में टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER विशेष Published Dec 30, 2019

विराट कोहली-रोहित शर्मा अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में आने के बाद से ही टी20 क्रिकेट का अलग ही रुतबा रहा है। दर्शकों ने ख़ासा पसंद तो किया ही है लेकिन बल्लेबाजों ने भी बल्ला चलाने में तेजी दिखाई। यही वजह है कि हर टीम टी20 सीरीज में भाग लेने के लिए जल्दी राजी होती है क्योंकि छोटा प्रारूप होने से कम समय में मैच समाप्त हो जाता है। साल 2019 में भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई टी20 सीरीज खेली गई, इनमें बल्लेबाजों ने अपना शानदार खेल दिखाया। पिछले दस साल के टी20 क्रिकेट के टॉप पांच बल्लेबाजों के बारे में इस आर्टिकल में जिक्र किया गया है। # इस दशक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय कप्तान विराट कोहली का नाम सबसे ऊपर है। उन्होंने 72 मैच खेले और 2450 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135 से ज्यादा का रहा। # रोहित शर्मा का नाम इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर आता है। 87 मैचों में 2298 रन बनाने वाले रोहित शर्मा का स्ट्राइक रेट 139 का रहा। इस दौरान उनके बल्ले से कई गेंदबाजों की धुनाई हुई। # ऑस्ट्रेलिया के कप्तान आरोन फिंच ने महज 58 मैचों में 1878 रन बनाए और इस सूची में तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 156 के स्ट्राइक रेट से ये रन बनाए। # ग्लेन मैक्सवेल ने 60 मैच खेले और 1576 रन बनाने में कामयाब रहे। इस लिस्ट में उन्होंने चौथा स्थान बनाया। मैक्सवेल ने 160 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। # मार्टिन गप्टिल ने 71 मैच खेलकर 2197 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 136 का रहा। टॉप पांच की लिस्ट में उनका नाम पांचवें स्थान पर आता है। Advertisement

