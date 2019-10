विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: 17वें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 2.09K // 10 Oct 2019, 20:49 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

युसूफ पठान विजय हजारे ट्रॉफी में आज कुल 24 टीमों के बीच बारह मैच खेले गए। कुछ मैचों ममे बारिश हुई लेकिन ओवर कम करके उन्हें पूरा कर लिया गया। भारतीय टीम के युसूफ पठान, केएल राहुल और मनीष पांडे ने जबरदस्त पारियां खेल अपनी टीमों की जीत में अहम योगदान दिया। सभी मैचों का संक्षिप्त हाल इस प्रकार है: ग्रुप ए हैदराबाद ने आंध्रा को 7 रन से हरा दिया। बारिश के बाद मैच बीस ओवर का कर दिया गया। हैदराबाद ने 7 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। जवाब में आंध्रा ने 6 विकेट खोकर 164 रन बनाए। छत्तीसगढ़ ने बैंगलोर में झारखण्ड को सात विकेट से हरा दिया। बारिश के कारण 31 ओवर के हुए मैच में छत्तीसगढ़ के खिलाफ झारखण्ड की टीम 119 रन बनाकर आउट हो गई। छत्तीसगढ़ ने 3 विकेट पर 123 रन बनाकर मैच जीत लिया। कर्नाटक ने मुंबई को 9 रन से हरा दिया। देवदत्त पदिक्कल, मनीष पांडे और केएल राहुल के शतकों की बदौलत कर्नाटक ने 7 विकेट पर 312 रन बनाए। जवाब में मुंबई की टीम 303 रन बनाकर आउट हो गई। शिवम दुबे ने शतक जड़ा। अभिमन्यु मिथुन और कृष्णप्पा गौतम ने 3-3 विकेट चटकाए। ग्रुप बी दिल्ली ने ओडिसा को 63 रन से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 6 विकेट पर 299 रन बनाए। ध्रुव शोरी और नितीश राणा ने अर्धशतक जड़े। जवाब में खेलते हुए ओडिसा की टीम 8 विकेट पर 236 रन बना पाई।हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 84 रन से हराया। पहले खेलते हुए हिमाचल ने 8 विकेट पर 214 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए हरियाणा की टीम 130 रन बनाकर आउट हो गई। हिमाचल के लिए मयंक डागर ने चार विकेट चटकाए। महाराष्ट्र को बड़ौदा के खिलाफ 25 रन से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ौदा ने 9 विकेट पर 249 रन बनाए। युसूफ पठान ने 5 छक्कों की मदद से 83 रन बनाए। जवाब में महाराष्ट्र ने 9 विकेट पर 224 रन बनाए ग्रुप सी बंगाल ने बिहार को 9 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 7 विकेट पर 216 रन बनाए। जवाब में बंगाल ने एक विकेट पर 217 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभिमन्यु ईस्वरन ने नाबाद 112 रन बनाए। गुजरात ने कड़े मुकाबले में सेना को 14 रन से हराया। पार्थिव पटेल के 99 रनों की बदौलत गुजरात ने 9 विकेट पर 279 रन बनाए। जवाब में सेना की टीम आठ विकेट पर 265 रन बनाए और मैच हार गई। Advertisement जम्मू कश्मीर ने रोमांचक मैच में मध्य प्रदेश को चार रन से हराया। पहले खेलते हुए जम्मू कश्मीर की टीम 182 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में मध्य प्रदेश की टीम 178 रन बनाकर आउट हो गई। परवेज रसूल और उमर नजीर को 3-3 विकेट मिले। प्लेट ग्रुप सिक्किम को असम ने 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सिक्किम की टीम 176 रन बनाकर आउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए असम ने 3 विकेट के नुकसान पर 177 रन बनाए और मैच जीत लिया, पल्लव दास ने नाबाद शतक जड़ा। मिजोरम को चंडीगढ़ ने दस विकेट से हराया। पहले खेलते हुए मिजोरम की टीम 87 रन बनाकर आउट हो गई। चंडीगढ़ ने बिना विकेट गंवाए 89 रन बनाकर बड़े अंतर से मैच जीता। पांडिचेरी ने अरुणाचल प्रदेश को 9 विकेट के बड़े अंतर से हराया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अरुणाचल की टीम 179 रन बनाकर आउट हो गई। पांडिचेरी ने एक विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

