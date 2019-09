विजय हज़ारे ट्रॉफी 2019-20: पांचवें दिन खेले गए सभी मैचों का राउंड अप नवीन शर्मा FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ 1.29K // 28 Sep 2019, 19:34 IST SHARE Share Options × Facebook Twitter Flipboard Reddit Google+ Email

केएल राहुल विजय हजारे ट्रॉफी के पांचवें दिन सभी चारों ग्रुप के 12 मैच होने थे लेकिन इनमें से बारिश की वजह से कई मैच रद्द हुए। सबसे ख़ास बात यह रही कि कर्नाटक के लिए केएल राहुल ने शतकीय पारी खेली (131) और विजय शंकर ने तमिलनाडु को नाबाद 91 रन बनाकर जीत दिलाई। पांचवें दिन हुए मैचों का लेखा-जोखा नीचे दिया गया है। ग्रुप ए मुंबई vs छत्तीसगढ़ मुंबई को छत्तीसगढ़ के खिलाफ पांच विकेट से हार मिली। पहले खेलते हुए मुंबई ने 5 विकेट पर 317 रन बनाए, अदित्य तरे ने सबसे ज्यादा नब्बे रन बनाए। जवाब में खेलते हुए छत्तीसगढ़ ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर 318 रन बनाए और मैच जीत लिया। अमनदीप खरे ने नाबाद 117 रन बनाए। कर्नाटक vs केरल केरल को इस मैच में साठ रन से पराजय का सामना करना पड़ा। कर्नाटक ने पहले खेलते हुए सभी विकेट खोकर 294 रन बनाए। केएल राहुल ने 131 रन बनाए। जवाब में केरल की टीम 234 रन पर सिमट गई। हैदराबाद vs सौराष्ट्र अलूर में खेले गए इस मुकाबले में हैदराबाद ने 121 रन से जीत दर्ज की। पहले खेलते हुए हैदराबाद ने 5 विकेट के नुकसान पर 252 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए सौराष्ट्र की टीम 131 रन पर सिमट गई। ग्रुप बी इस ग्रुप में छह टीमों के बीच तीन मैच होने थे लेकिन सभी मुकाबले बारिश की वजह से बिना कोई गेंद फेंके रद्द हो गए। इसमें बड़ौदा और विदर्भ के अलावा दिल्ली-हिमाचल प्रदेश तथा ओडिसा-पंजाब के मैच शामिल हैं। ग्रुप सी तमिलनाडु vs बिहार Advertisement इस मैच में बिहार को सात विकेट से हार का सामना करना पड़ा। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने 7 विकेट पर 217 रन बनाए। जवाब में तमिलनाडु ने तीन विकेट पर 218 रन बनाकर मैच जीत लिया। विजय शंकर ने नाबाद 91 रन बनाए। सेना vs बंगाल बंगाल की टीम ने सेना को 4 विकेट से हराया। पहले खेलते हुए सेना ने 7 विकेट पर 276 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए बंगाल ने 6 विकेट पर छह विकेट पर 277 रन बनाकर मैच जीत लिया। अभिषेक रमन ने 106 रन बनाए। गुजरात vs मध्य प्रदेश गुजरात की टीम ने मध्य प्रदेश को 35 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 9 विकेट पर 281 रन बनाए, पार्थिव पटेल ने 90 रन जड़े। जवाब में एमपी की टीम 246 रन पर आउट हो गई। प्लेट ग्रुप देहरादून में अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के बीच मैच बारिश के कारण बिना टॉस किये रद्द हो गया। इसके अलावा पांडिचेरी और उत्तराखंड के बीच मैच में उत्तराखंड की पारी के दौरान बारिश हुई उन्होंने 172/10 का स्कोर बनाया, फिर मैच शुरू नहीं हुआ और यह अनिर्णीत रहा। इस प्रकार मणिपुर और सिक्किम के मैच को चालीस ओवर का किया गया, जिसमें मणिपुर की टीम 120 रन पर आउट हो गई, सिक्किम की बल्लेबाजी के दौरान स्कोर 2/0 था और बारिश के बाद मैच अनिर्णीत रहा। Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं

