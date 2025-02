7 भारतीय बल्लेबाज जो वनडे मैच में 100 के व्यक्तिगत स्कोर पर रहे नाबाद, विराट कोहली समेत कई दिग्गज शामिल 

Indian batters not out at the individual score of 100 in ODI: भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल की। दुबई में खेले गए इस मैच में टीम इंडिया की जीत में विराट कोहली की पारी का खास योगदान रहा जिन्होंने 111 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 100 रन की पारी खेली।

Ad

विराट कोहली ने एक बार फिर से 100 रन नाबाद बनाए। ये उनके करियर का तीसरा मौका है जब वो 100 के स्कोर पर नॉट आउट रहे। तो चलिए आपको इस आर्टिकल में बताते हैं वो 7 भारतीय बल्लेबाज जो वनडे फॉर्मेट में 100 के व्यक्तिगत स्कोर पर नाबाद रहे हैं।

7. मोहिंदर अमरनाथ- 1 बार

भारत के पूर्व दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी रहे मोहिंदर अमरनाथ ने कई बार बल्लेबाजी से अच्छा प्रदर्शन किया है। साल 1988 में मोहिंदर अमरनाथ ने वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए एक मैच में नाबाद 100 रन की पारी खेली थी।

6. विनोद कांबली- 1 बार

भारत के पूर्व बाएं हाथ के बल्लेबाज विनोद कांबली का करियर भले ही इतना बड़ा नहीं रहा है। लेकिन उन्होंने करियर की शुरुआत शानदार अंदाज में की थी। इस बल्लेबाज ने 1993 में इंग्लैंड के खिलाफ 100 रन की अविजित पारी खेली थी।

5. अजय जडेजा- 1 बार

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज रहे अजय जडेजा अपने दौर के बेहतरीन फिनिशर के तौर पर याद किए जाते थे। इस बल्लेबाज ने कई बेहतरीन पारियां खेली। जिसमें साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजय जडेजा ने वनडे में 100 रन की नॉट आउट पारी खेली थी।

4. शिखर धवन- 1 बार

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन भले ही संन्यास ले चुके हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट में उनका यादगार प्रदर्शन रहा है। शिखर धवन ने कई बेहतरीन पारियां खेली हैं। जिसमें श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में धवन ने 100 रन की नाबाद पारी खेली थी।

3. सचिन तेंदुलकर- 2 बार

वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे फॉर्मेट में एक से एक कीर्तिमान है। उन्होंने अपने करियर में 49 वनडे शतक जड़े। जिसमें उन्होंने अपने वनडे करियर में 2 बार 100 रन नाबाद बनाए हैं। सचिन ने 1998 में केन्या के खिलाफ नाबाद 100 रन बनाए थे। तो इसके बाद 2007 में मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ नॉटआउट 100 रन बनाए थे।

2. केएल राहुल- 1 बार

टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज केएल राहुल इस वक्त टीम के सबसे प्रमुख बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्होंने हाल के दिनों में वनडे में कमाल की पारियां खेली हैं। केएल राहुल ने अपने करियर के स्टार्ट में वनडे में 2016 में जिम्बाब्वे के खिलाफ 100 रन की पारी खेली थी और नाबाद लौटे थे।

1. विराट कोहली- 3 बार

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं। इसमें से किंग कोहली के 3 शतक ऐसे हैं जब वो 100 रन के स्कोर पर नाबाद रहे हैं। किंग कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ दुबई में 100 रन की नाबाद पारी खेली। इससे पहले वो 2011 में बांग्लादेश के खिलाफ खेले गए मैच में 100 रन पर नाबाद रहे थे तो साथ ही 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 100 के स्कोर पर नॉट आउट रहे थे।

Expand Tweet

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback