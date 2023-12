न्यूजीलैंड के खिलाड़ी ने बांग्लादेशी बल्लेबाज का बाउंड्री पर पकड़ा हैरतअंगेज कैच, हर कोई रह गया हैरान

न्यूजीलैंड बनाम बांग्लादेश (New Zealand vs Bangladesh) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज आज हो चुका है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला डुनेडिन के यूनिवर्सिटी ओवल में खेला गया। बारिश से बाधित पहले मुकाबले में मेजबानी न्यूजीलैंड ने 44 रनों से बाजी मारी। अपनी फील्डिंग के लिए वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर न्यूजीलैंड की टीम ने आज के मुकाबले में भी शानदार फील्डिंग की। खास तौर पर टीम के खिलाड़ी विल यंग (Will Young) ने पहले मुकाबले में बाउंड्री पर एक हैरतअंगेज कैच पकड़ा। उनका यह कैच इतना शानदार था कि हर कोई दंग रह गया।

विल यंग ने शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन 26वें ओवर में किया। कीवी टीम के लिए यह ओवर एडम मिल्ने कर रहे थे। मिल्ने की गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज शोरीफुल इस्लाम ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उनका यह शॉट देख यही लगा कि गेंद सीमा रेखा के पार जाएगी लेकिन बाउंड्री पर तैनात विल यंग ने आखिरी मौके पर शानदार डाइव लगाई और एक हाथ से यह कैच पकड़ लिया। एक क्षण को ऐसा लगा कि उनके शरीर का कोई भाग बाउंड्री लाइन को छू जाएगा लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरह से खुद को नियंत्रित किया और अपनी टीम को सफलता दिलाई।

विल यंग के कैच को देखकर एडम मिल्ने भी हैरान रह गए। स्टेडियम में मौजूद सभी दर्शक भी इस कैच पर झूम उठे और इस कमाल की फील्डिंग के लिए जमकर तारीफ की।

फील्डिंग के अलावा बल्लेबाजी के लिहाज से भी विल यंग के लिए यह मुकाबला काफी शानदार रहा। उन्होंने इस मैच में 84 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 105 रनों की शतकीय पारी खेली। अपनी पारी में यंग ने 14 चौके और शानदार 4 छक्के लगाए। मुकाबले को DLS की मदद से 44 रनों से जीतते हुए वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 की बढ़त बना ली है। ऐसे में अगर अगला मुकाबला न्यूजीलैंड जीत जाती है, तो उसका वनडे सीरीज पर भी कब्जा हो जाएगा।