IND vs WI: वेस्टइंडीज के भारत दौरे का पूरा कार्यक्रम, वनडे और टी20 सीरीज खेली जाएगी निशांत द्रविड़ 06 Nov 2019, 17:38 IST

भारत-वेस्टइंडीज 2019 सीरीज वेस्टइंडीज़ की टीम दिसंबर 2019 में भारत के खिलाफ भारत में तीन टी20 और तीन वनडे मैच की सीरीज खेलेगी। पिछले साल भी वेस्टइंडीज की टीम भारत के दौरे पर आई थी, जहाँ उन्हें टेस्ट (2-0), वनडे (3-1) और टी20 (3-0) में हार का सामना करना पड़ा था। हालाँकि इस बार वेस्टइंडीज़ की टीम भारत के खिलाफ सिर्फ सीमित ओवर की सीरीज खेलेगी। वेस्टइंडीज की टीम पहले तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी, जिसका पहला मैच 6 दिसंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मैच 8 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम और तीसरा मैच 11 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। टी20 सीरीज के बाद दोनों टीमों के बीच वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 15 दिसंबर को चेन्नई, दूसरा मैच 18 दिसंबर को विशाखापट्टनम और तीसरा एवं आखिरी मैच 22 दिसंबर को कटक में खेला जाएगा। गौरतलब है कि वेस्टइंडीज की टीम अभी भी भारत के दौरे पर है और लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ उन्हें नवंबर में वनडे और टी20 सीरीज खेलने के अलावा एक टेस्ट मैच भी खेलना है। वनडे सीरीज 6 नवंबर और टी20 सीरीज 14 नवंबर से खेली जाएगी। दोनों टीम के बीच एकमात्र टेस्ट 27 नवंबर से खेला जाएगा। दूसरी तरफ भारतीय टीम फिलहाल बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खेल रही है और उन्हें तीन मैचों की टी20 सीरीज के अलावा दो मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेलनी है। टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम पहली बार डे-नाईट टेस्ट भी खेलेगी, जो 22 दिसंबर से कोलकाता में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज़ के भारत दौरे का पूरा कार्यक्रम: पहला टी20: 6 दिसंबर, मुंबई दूसरा टी20: 8 दिसंबर, तिरुवनंतपुरम तीसरा टी20: 11 दिसंबर, हैदराबाद Advertisement पहला वनडे: 15 दिसंबर, चेन्नई दूसरा वनडे: 18 दिसंबर, विशाखापट्टनम तीसरा वनडे: 22 दिसंबर, कटक Hindi Cricket News, सभी मैच के क्रिकेट स्कोर, लाइव अपडेट, हाइलाइट्स और न्यूज स्पोर्ट्सकीड़ा पर पाएं Advertisement

