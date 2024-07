रोहित शर्मा और विराट कोहली अगला मैच भारत के लिए कब और कहां खेलेंगे? 

When Will Rohit Sharam and Virat Kohli play next match for Team India: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका (IND vs SA) को 7 रन से हराकर टीम इंडिया ने 17 साल बाद इस फॉर्मेट में ख़िताब अपने नाम किया। हालांकि, इस जीत की ख़ुशी के साथ-साथ विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा करके फैंस को 440 वोल्टस का झटका भी दिया था। अब दोनों दिग्गज भारत के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेलेंगे। ऐसे में ज्यादातर फैंस के मन में सवाल होगा कि विराट और रोहित भारत के लिए अगला मैच कब खेलेंगे। इसका जवाब आपको इस आर्टिकल में मिलेगा।

विराट कोहली और रोहित शर्मा भारत के लिए अगला मैच कब खेलेंगे?

बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अब वनडे और टेस्ट फॉर्मेट में खेलते हुए फैंस को एंटरटेन करेंगे।

(खबर अपडेट हो रही है...)

