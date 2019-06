वर्ल्ड कप 2019: भारत-अफगानिस्तान मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र  

वर्ल्ड कप 2019: भारत-अफगानिस्तान मैच में बने प्रमुख आंकड़ों पर एक नज़र

मोहम्मद शमी - वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दूसरे भारतीय

भारत ने साउथैम्पटन में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप के 28वें मैच में अफगानिस्तान को 11 रनों से हराया। जीत के साथ ही भारतीय टीम अंक तालिका में 9 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 224/8 का मामूली स्कोर बनाया, जिसके जवाब में मोहम्मद शमी की हैट्रिक की बदौलत अफगानिस्तान की टीम सिर्फ 213 रनों पर सिमट गई।

आइये नज़र डालते हैं मैच के कुछ प्रमुख आंकड़ों पर:

# मोहम्मद शमी की हैट्रिक और वर्ल्ड कप में ऐसा करने विश्व के 10वें और भारत के सिर्फ दूसरे गेंदबाज। इससे पहले वर्ल्ड कप में भारत के चेतन शर्मा (1987 vs न्यूजीलैंड), पाकिस्तान के सक़लैन मुश्ताक़ (1999 vs ज़िम्बाब्वे), श्रीलंका के चमिंडा वास (2003 vs बांग्लादेश), ब्रेट ली (2003 vs केन्या), लसिथ मलिंगा (2007 vs दक्षिण अफ्रीका), केमार रोच (2011 vs नीदरलैंड्स), लसिथ मलिंगा (2011 vs केन्या), स्टीवन फिन (2015 vs ऑस्ट्रेलिया) और जेपी डुमिनी (2015 vs श्रीलंका) ने हैट्रिक ली थी।

# मोहम्मद शमी: भारत की तरफ से वनडे में हैट्रिक लेने वाले सिर्फ चौथे गेंदबाज। उनके अलावा चेतन शर्मा (1987 vs न्यूजीलैंड), कपिल देव (1991 vs श्रीलंका) और कुलदीप यादव (2017 vs ऑस्ट्रेलिया) ने यह रिकॉर्ड बनाया था।

# वर्ल्ड कप में भारत की 50वीं जीत। ऑस्ट्रेलिया (67) और न्यूजीलैंड (52) के बाद ऐसा करने वाली सिर्फ तीसरी टीम।

# भारत ने 11 रनों से मैच जीता और वर्ल्ड कप में रनों के लिहाज़ से भारतीय टीम की सबसे छोटी जीत। इससे पहले रिकॉर्ड 16 रनों का था, जब 1987 में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था।

# महेंद्र सिंह धोनी (140): लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे ज्यादा स्टंपिंग का विश्व रिकॉर्ड और उन्होंने मोईन खान (139) को पीछे छोड़ा।

# वनडे क्रिकेट में सिर्फ दूसरी बार महेंद्र सिंह धोनी स्टंप आउट हुए। इससे पहले 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ यह रिकॉर्ड बना था।

