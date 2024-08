3 Indian cricketers who scored a fifty and took five wickets in the same ODI: क्रिकेट में तमाम ऐसे खिलाड़ी देखने को मिले, जो सिर्फ एक विभाग में योगदान देने के लिए मशहूर रहे। हालांकि, उन खिलाड़ियों की मांग और उपयोगिता ज्यादा रही, जो ऑलराउंड प्रदर्शन करने के लिए जाने जाते थे। ऑलराउंड प्रदर्शन से आशय बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों में योगदान देने से है। भारतीय क्रिकेट में भी ऐसे कई खिलाड़ी आए, जो इन दोनों विभाग में अपनी चमक बिखेरने में कामयाब रहे। हालांकि, टीम इंडिया को ऐसे ऑलराउंडर खिलाड़ी सीमित ओवर्स के फॉर्मेट में ज्यादा मिले।

वनडे फॉर्मेट में टीम इंडिया के इतिहास में ऐसे कई ऑलराउंडर रहे, जिन्होंने मैच विनिंग प्रदर्शन किए और इसमें कपिल देव का नाम सबसे ऊपर आता है। वहीं, युवराज सिंह भी अपने करियर के आखिरी कुछ सालों में बल्लेबाजी के साथ-साथ गेंदबाजी में भी मैच विनर साबित हुए थे। ऑलराउंडर खिलाड़ियों की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए, इस आर्टिकल में हम ऐसे 3 भारतीय क्रिकेटर्स का जिक्र करने जा रहे हैं, जिन्होंने एक ही वनडे में अर्धशतक लगाया और पांच विकेट भी अपने नाम किए।

1. कृष्णमाचारी श्रीकांत

भारतीय टीम के लिए एक वनडे मुकाबले में अर्धशतक बनाने और पांच विकेट लेने का सबसे पहले कारनामा कृष्णमाचारी श्रीकांत ने किया था। श्रीकांत ने 1988 में न्यूजीलैंड के खिलाफ विशाखापट्ट्नम में खेले गए मुकाबले में बल्लेबाजी में 70 रन बनाए थे और गेंदबाजी में 27 रन देकर 5 विकेट झटके थे। भारत ने मैच में 4 विकेट से जीत दर्ज की थी और श्रीकांत प्लेयर ऑफ द मैच बने थे।

2. सौरव गांगुली

इस लिस्ट में दूसरा नाम पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का है, जो अपनी बल्लेबाजी के साथ-साथ मध्यम गति की गेंदबाजी से भी योगदान देते थे। गांगुली ने साल 2000 में कानपुर में खेले गए वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ ऑलराउंड प्रदर्शन किया था और टीम इंडिया को 9 विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने पहले गेंदबाजी में 34 रन देकर 5 विकेट लिए थे और फिर बल्लेबाजी में 68 गेंद पर 71 रन की नाबाद पारी खेली थी।

3. युवराज सिंह

Expand Tweet

2011 वर्ल्ड कप जीतने में युवराज सिंह के ऑलराउंड प्रदर्शन का अहम योगदान रहा था। टूर्नामेंट में युवराज ने आयरलैंड के खिलाफ मुकाबले में 31 रन देकर 5 बल्लेबाजों का शिकार किया था और फिर नाबाद 50 रन बनाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई थी।

Trending

× Feedback Why did you not like this content? Clickbait / Misleading

Factually Incorrect

Hateful or Abusive

Baseless Opinion

Too Many Ads

Other Cancel Submit Was this article helpful? Thank You for feedback