Hindi Cricket News: जिम्बाब्वे करेगा श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की मेजबानी Naveen Sharma FOLLOW FEATURED WRITER न्यूज़ Published Jan 08, 2020

Jan 08, 2020 IST SHARE

जिम्बाब्वे टीम श्रीलंकाई टीम जिम्बाब्वे दौरे पर दो टेस्ट मैच खेलने के लिए जाएगी। जनवरी के अंत में शुरू होने वाली यह टेस्ट सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियशिप के अंतर्गत खेली जाएगी। पहला मुकाबला 19 जनवरी से शुरू होना तय किया गया है। दूसरा मैच 27 जनवरी से शुरू होगा। दोनों मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे। जिम्बाब्वे के कोच लालचंद राजपूत ने श्रीलंकाई टीम को प्रतियोगी बताते हुए कहा कि वे अच्छा खेलते आए हैं इसलिए हम टेस्ट मैच खेलने के लिए सोच रहे हैं। आगे उन्होंने कहा कि हमारे लिए यह एक नई शुरुआत और नया अध्याय है, हम फिर से शुरुआत लम्बे प्रारूप से कर रहे हैं जो खिलाड़ियों के लिए बेस्ट है। जिम्बाब्वे ने अंतिम बार टेस्ट मैच बांग्लादेश के खिलाफ 2018 में खेला था। इसके बाद आईसीसी ने उन्हें बैन कर दिया था। एक बार फिर उनकी वापसी हो रही है और कोच लालचंद राजपूत टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बेहतरीन खेल दिखाने वाले खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैम्प 9 जनवरी से शुरू होगा। उनके घरेलू टूर्नामेंट लोगान कप में अच्छा खेलने वाले खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा होंगे और कोच राजपूत ने इसे लेकर ख़ुशी जताई। श्रीलंकाई टीम फिलहाल भारत दौरे पर है। इंदौर में उन्हें भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में सैट विकेट से पराजय का सामना करना पड़ा है।

Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...