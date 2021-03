Ajjubhai (Total Gaming) vs Gaming With Mask: किसके Free Fire में बेहतर स्टैट्स है?

Ajjubhai काफी फेमस भारतीय Free Fire कंटेंट क्रिएटर है। इसके साथ ही Gaming With Mask भी एक फेमस यूट्यूबर है। वो मलयाली कंटेंट क्रिएटर है। इस आर्टिकल में हम उनके करियर स्टैट्स की तुलना करने वाले हैं।

Ajjubhai की Free Fire ID और करियर स्टैट्स

उनकी Free Fire ID 451012596 है।

करियर स्टैट्स

उन्होंने 10957 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 2673 में जीत मिली हैं। उनका K/D रेश्यो 4.92 का है और वो 40719 किल्स कर चुके हैं। उन्होंने डुओ मोड में 1671 मैच खेले हैं और वो इस दौरान 310 में जीत हासिल कर चुके हैं। वो 6492 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 4.77 का है। Ajjubhai ने 906 सोलो मैच खेले हैं और उन्हें 79 मैचों में जीत मिली हैं। वो 2298 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 2.78 का है।

Gaming With Mask की Free Fire ID और करियर स्टैट्स

Gaming With Mask की Free Fire ID 327111300 है।

करियर स्टैट्स

Gaming With Mask ने 12370 स्क्वाड मैच खेले हैं और उन्हें 3873 में जीत मिली हैं। वो इस दौरान 29106 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 3.43 का है। इसके साथ ही डुओ मोड में उन्होंने 3210 मैच खेले हैं और उन्हें 567 में जीत मिली हैं। इस दौरान उनका K/D रेश्यो 2.25 का है और वो 5941 किल्स कर चुके हैं। Gaming With Mask ने 2014 सोलो मैच खेले हैं और उन्हें 316 में जीत मिली हैं। साथ ही वो 4214 किल्स कर चुके हैं और उनका K/D रेश्यो 2.48 का है।

(नोट: स्टैट्स आर्टिकल लिखते समय लिए गए हैं। भविष्य में इनमें बदलाव संभव है। साथ ही यहां रैंक स्टैट्स नहीं डाले गए हैं क्योंकि एक समय सीमा के बाद रैंक स्टैट्स का कोई महत्व नहीं होता।)

तुलना

Ajjubhai और Gaming With Mask के Garena Free Fire में शानदार स्टैट्स है। डुओ मोडोए में Ajjubhai का प्रदर्शन Gaming With Mask से K/D रेश्यो और जीत प्रतिशत के मामले में बेहतर है। ,इसके बावजूद सोलो और स्क्वाड मोड में Gaming With Mask का जीत प्रतिशत ज्यादा है जबकि Ajjubhai का K/D रेश्यो ज्यादा है।

