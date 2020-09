Gaming Subrata Live की Free Fire ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और अन्य जानकारी

Gaming Subrata के नाम से प्रसिद्ध सुब्रता मोंडल एक प्रसिद्ध बंगाली यूट्यूबर है। वो एक प्रसिद्ध Free Fire कंटेंट क्रिएटर और स्ट्रीमर है। इसलिए इस आर्टिकल में हम उनकी Free Fire ID, स्टैट्स, K/D रेश्यो और अन्य चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं।

Gaming Subrata Live की Free Fire ID

Gaming Subrata Live की Free Fire ID 29796169 है और उनका इन-गेम नेम ★Sᴜʙʀᴀᴛᴀ★ƳƬ है। वो GyanGamingGG गिल्ड के सदस्य है। वो एक और ID का उपयोग करते हैं। जिसका नाम Debu YT है और इसकी ID 376835096 है।

Gaming Subrata Live के Free Fire स्टैट्स

करियर स्टैट्स

Gaming Subrata की दो ID है लेकिन वो मुख्य रूप से एक ही ID द्वारा खेलते हैं। उन्होंने अबतक 9845 स्क्वाड गेम्स खेले हैं और इसमें से उन्हें 3398 में जीत मिली है। साथ ही वो 27902 किल्स करने में सफल रहे हैं और उनका K/D रेश्यो 4.33 का रहा है।

उन्होंने 1615 डुओ मैच भी खेले हैं और इसमें से उन्होंने 322 में जीत दर्ज की है। इस यूट्यूबर ने 4237 किल्स किये हैं और उनका K/D रेश्यो 3.28 का रहा है। 1853 सोलो मैचों में से उन्हें 232 में जीत मिली है।

उनका यूट्यूब चैनल

Subrata Mondal के कुल तीन यूट्यूब चैनल्स है- Gaming Subrata Live, Gaming With Debu and Subrata जहां वो Free Fire से जुड़ा हुआ कंटेंट डालते हैं Gaming Subrata Live पर उनके 1.45 मिलियन सब्सक्राइबर्स है साथ ही Gaming With Debu पर उनके 554 हजार सब्सक्राइबर्स है।

उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स

Subrata Mondal अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर एकाउंट पर एक्टिव रहते हैं।

इंस्टाग्राम: यहां क्लिक करें

फेसबुक: यहां क्लिक करें

उनका एक डिस्कॉर्ड सर्वर है, जिसे आप यहां क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं।

