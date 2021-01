Free Fire में इस समय कई सारे इवेंट्स चल रहे हैं। इन इवेंट्स से आप अलग-अलग तरीके के इनाम आसानी से पा सकते हैं।

On January 23rd, the Free Fire devs announced a series of in-game events related to the Indian Republic Day. These events began on January 25th.

रिब्लिक डे की थीम वाले इवेंट्स से खिलाडियों को अलग-अलग इनाम मिलेंगे। इसमें आपको सिर्फ कुछ मिशन्स पूरे करने हैं। इसके बाद आपको मुफ्त में गन स्किन्स मिल जाएगी।

Free Fire में रिब्लिक डे इवेंट के दौरान मुफ्त में गन स्किन्स कैसे पाएं?

गेट न्यू गन स्किन इवेंट की शुरुआत आज 25 जनवरी से हुई है और ये इवेंट 3 फरवरी तक चलेगा। इस इवेंट में P90- Midnight Mafia नाम की स्किन परमानेंट स्किन मिलेगी। साथ ही स्किन को मुफ्त में रिडीम करने के लिए खिलाडियों को मिशन्स पूरे करते हुए टोकन्स हासिल करने होंगे। 20 टोकन्स से स्किन मिल सकती हैं

ये रहे मिशन्स के सेट जिनकी मदद से आप हर दिन 5 टोकन्स पाएंगे:

स्क्वाड में दो बैटल रॉयल गेम खेलें।

5 किल्स करें।

बैटल रॉयल मोड में एक बूयाह करें।

क्लैश स्क्वाड मोड में एक जीत दर्ज करें।

Image via Free Fire

20 टोकन्स होने के अड़ "Redeem Rewards" के विकल्प पर क्लिक करें और फिर वेपन स्किन के विकल्प पर जाकर गन स्किन्स को रिडीम करें। क्लेम करने के बाद स्किन लोडआउट में आ जाएगी।

Free Fire में रिपब्लिक डे इवेंट

इसके अलावा रिपब्लिक डे इवेंट भी चल रहा है। इस इवेंट की शरूआत हो गई हैं और यहां कई सारे अलग-अलग इनाम मौजूद है। साथ ही हर कोई इसके लिए उत्साहित है।

