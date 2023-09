Free Fire India: फ्री फायर इंडिया (Free Fire India) को बहुत जल्द गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर पर लॉन्च किया जाएगा। इस बैटल रॉयल गेम को अनोखे तरीके से बनाया जा रहा है जो गेमिंग कम्युनिटी के लिए पूरी तरह लाभदायक होगा। FFI के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर 12.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं। उन्होंने अभी तक FFI के संबंधित खास वीडियोस को अपलोड किया है, जिसमें ट्रेलर, Play It Right और अन्य वीडियोस मौजूद हैं। खैर, इस आर्टिकल में हम Play It Right वीडियो को लेकर बात करने वाले हैं।

Free Fire India के Play It Right वीडियो में किन महत्वपूर्ण चीजों पर प्रकाश डाला गया है?

Free Fire India ने Play It Right वीडियो को ट्रेलर से एक दिन पहले रिलीज किया था। इस वीडियो में डेवलपर्स ने महत्वपूर्ण चीजों को हाईलाइट किया है, जो गेम रिलीज होने के बाद गेमिंग कम्युनिटी के लिए फायदेमंद होगी। वीडियो की शुरुआत में बेहतरीन नजारा देखने को मिलता है, जो खिलाड़ियों को पूरी तरह गेम की ओर आकर्षित कर रहा है।

आपको बता दें, BGMI गेम के हर मैच को शुरू करने से पहले एक सुचना प्रदान की जाती है कि यह एक नकली दुनिया है। उसी प्रकार खिलाड़ियों को Free Fire India में नकली दुनिया को लेकर लगातार याद दिलाया जाएगा, जो फायदेमंद फीचर माना जा रहा है।

इस वीडियो से जानकारी मिल रही है कि गेम में हाई क्वॉलिटी के ग्राफिक्स और अनोखे फीचर्स मिलेंगे। Play It Right वीडियो में कुल 6 चीजों को हाईलाइट किया गया हैं। यहां पर उनकी जानकारी दी गई है:

Playtime Limits: गेम खेलने पर पाबंदी

गेम खेलने पर पाबंदी 'Take A Break' Reminders: ब्रेक लेने के लिए लगातार याद दिलाया जाएगा

ब्रेक लेने के लिए लगातार याद दिलाया जाएगा OTP Verification For Minors: कम उम्र वाले बच्चों का वेरिफिकेशन

कम उम्र वाले बच्चों का वेरिफिकेशन Virtual World Reminders: नकली दुनिया होने की सुचना मिलेगी

नकली दुनिया होने की सुचना मिलेगी Spending Limits: डायमंड्स खरीदने पर पाबंदी

डायमंड्स खरीदने पर पाबंदी Toxicity Reporting Mechanism: बेकार बर्ताव के खिलाफ रिपोर्ट

Free Fire India के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। इस वजह से गेम की हाइप दोगुना बढ़ गई है। साथ ही घोषणा के दौरान अन्य खेलों के प्रसिद्ध खिलाड़ी भी गेम के साथ जुड़े हैं, जिसमें सुनील छेत्री, साइना नेहवाल, लिएंडर पैस और राहुल चौधरी शामिल हैं।