गेहूं के जवारे के 11 फायदे और 4 नुकसान - Gehu Ke Jaware Ke Fayde Or Nuksan

गेहूं (Wheat) सेहत के लिए बहुत लाभकारी होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा फायदेमंद गेहूं के जवारे (Wheatgrass) होते हैं। गेहूं के जवारे बनाने के लिए, गेहूं के बीज को अच्छी उपजाऊ जमीन में बोया जाता है और कुछ ही दिनों में वह अंकुरित होकर बढ़ने लगते हैं। और उसमें पत्तियां निकलने लगती है, अंकुरित बीज के इस भाग को जवारे कहते हैं। जवारे में क्लोरोफिल, विटामिन्स, कैल्शियम (Calcium), मैग्निशियम, आयोडीन (Iodine), सेलेनियम, जिंक, आयरन (Iron) जैसे पोषक तत्वों की मात्रा भरपूर होती है। गेहूं के जवारे का पानी पीने से स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलते हैं। इससे पाचन क्रिया सही बनी रहती है। जवारे के बहुत से फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। आइए जानते हैं जवारे के फायदे व नुकसान-

गेहूं के जवारे के फायदे-

1.पेट की गैस से मिले राहत (Relief from stomach gas)

2. डायबिटीज के मरीजों के लिए लाभकारी (Beneficial for diabetic patients)

3. पुरानी से पुरानी एलर्जी को करे दूर (Remove old chronic allergies)

4. बालों को सफेद होने से बचाए (Save hair from graying)

5. बालों को झड़ने से बचाए (Prevent hair fall)

6. बढ़ाए आंखों की रोशनी (Enhances Eyesight)

7. खून बढ़ाने में करे मदद (help increase blood)

8. जोड़ों की सूजन में दिलाए आराम (Give relief in swollen joints)

9. लकवा के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद (Very beneficial for paralysis patients)

10. किडनी और पेट संबंधी रोग के उपचार में लाभकारी (Beneficial in the treatment of kidney and stomach related diseases)

11. सर्दी-खांसी और दमा में लाभकारी (Beneficial in cold, cough and asthma)

जवारे से होने वाले नुकसान -

किसी भी चीज का अधिक सेवन नुकसानदायक हो सकता है।

1.गेहूं के जवारे का अगर ज्यादा सेवन करेंगे, तो उल्टी (Vomiting) और सिर दर्द (Headache) होने की संभावना हो सकती है।

2. शुरूआत में इसका कम मात्रा में सेवन करें। क्योंकि जवारे सभी को पच जाए यह जरूरी नहीं ।

3.जवारे के ज्यादा सेवन से डायरिया (Diarrhoea) हो सकता है।

4.कई बार कुछ लोगों में इससे हुई एलर्जी को भी देखा जा सकता है। जिसमें चेहरे पर सूजन या गले की सूजन देखने को मिलती है। अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाएँ।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Shilki Rathore