सब्जा का सेवन करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी भी अन्य हरी सब्जी का सेवन करते हैं। सेहत के लिए इसे बेहद अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें फाइबर होता है और लोग इससे अपने पेट, पाचन और शरीर को बेहतर रख पाते हैं। एक सब्जी के लिए ये पल तो किसी वरदान से कम नहीं है।

वहीं किसी भी चीज का अधिक सेवन करने से आपको नुकसान होना तय है। ये बात सब्जा पर भी लागू होती है। सब्जा का अधिक सेवन हल्की परेशानियाँ दे सकता है लेकिन अगर परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया गया तो दिक्कत बढ़ भी सकती है। इसको ध्यान में रखते हुए आइए एक नजर ड़ालते हैं उन फायदों और नुकसान पर जो सब्जा के कारण हो सकते हैं।

सब्जा खाने के 2 फायदे एवं 2 नुकसान: Sabja Khaane Ke 2 Fayde Evam 2 Nuksaan

फायदे

वजन घटाने में मदद करे: Helps lose weight

वजन घटाना हो तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। वैसे वजन बढ़ाना तो आसान है, वजन घटाना थोड़ा सा मुश्किल है। ये एक ऐसी चीज है जो आसानी से बढ़ जाती है लेकिन जिसे कम करने में बड़ी मेहनत पेश आती है। अगर आपका वजन भी बेतहाशा बढ़ गया है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए।

बॉडी हीट को कम करे: Lowers excess body heat

शरीर की गर्मी का एक स्तर होता है। जब वो गर्मी बढ़ जाती है तो बुखार बन जाती है और जब उससे भी बढ़ जाए तो आपको बीमार कर जाती है। इसलिए अगर आप अपने शरीर की हीट को कम करना चाहते हैं तो आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ये पाचन ना हो पाने के कारण होने वाली बीमारियों को खत्म कर देता है जिसमें कब्ज और एसिडिटी शामिल हैं।

नुकसान

खराब इम्यूनिटी के स्तर में कर सकता है उलटा प्रभाव: May act otherwise in the case of a bad immunity

यदि आपकी इम्यूनिटी खराब है तो उस स्थिति में आपको सब्जा का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे सेहत को लाभ नहीं होता है। इम्यूनिटी को ठीक करने में ये मददगार है लेकिन कई बार लोग इसका अधिक सेवन करने लगते हैं जिसके कारण गलत प्रभाव हो सकते हैं। वैसे भी खराब इम्यूनिटी ही परेशानियों का कारण है।

ज्यादा तीखा खाने से गुण कम हो जाते हैं: Don't eat sabja spicy

तीखा खाना अच्छा होता है लेकिन ऐसा हर बार हो ये जरूरी नहीं है। इसलिए अगर आपको अपने पेट और पाचन तंत्र को ठीक रखना है तो सब्जा को तीखा ना बनाएं। इससे आँतों, लिवर और पेट पर बुरा असर पड़ता है जो कहीं से भी सही नहीं है। इस बात का ध्यान रखें और सेहत को फिट करने का प्रयास करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

