मुलेठी (Mulethi) का नाम आपने अपने बड़े बुजुर्गों से कई बार सुना होगा। इसका इस्तेमाल कई प्रकार से स्वाद को बेहतर करने और सेहत को अद्भुत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेट, गला, स्वाद तंत्र को अच्छा करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप इसका इस्तेमाल करके खुद को फिट बना सकते हैं।

वैसे सिर्फ फायदों के बारे में बात की जाए तो वो गलत होगा क्योंकि इसके अपने नुकसान भी हैं। हर सिक्के के दो पहलुओं की तरह ही मुलेठी के अपने लाभ हैं और अपनी दिक्कतें भी हैं। इस आर्टिकल में हम आपको इससे जुड़े फायदों और नुकसान के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए।

मुलेठी के 3 फायदे और 3 नुकसान: Mulethi Ke 3 Fayde Aur 3 Nuksaan

फायदे

हेल्थी लिवर मतलब हेल्थी आप

लिवर को रखे ठीक: Keeps Liver Healthy

लिवर आपके शरीर का एक जरूरी अंग है और अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो ये फैटी लिवर बन जाएगा जो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। एंटी ऑक्सीडेंट (Anti Oxidant) गुणों से भरपूर होने के कारण मुलेठी आपकी सेहत को बेहतर करने के साथ साथ आपको पाचन में भी आराम देती है।

सांस लेने वाले तंत्र को ठीक करे: Keeps Breathing system in order

सांस लेने में तकलीफ होने पर आपको काफी परेशानी होती है या आपको अस्थमा है तो आपको इसका सेवन करना चाहिए। इसके सेवन से सेहत में लाभ होगा और आपके श्वसन तंत्र में मौजूद कीटाणु भी खत्म हो जाएंगे। ये एक तरह से आपके श्वसन तंत्र को क्लीन कर देता है जिससे काफी लाभ होता है।

इम्यूनिटी को बढ़ाता है: Improves Immunity

इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। हम सबको अपने शरीर को फिट रखने का अधिकार है लेकिन अगर आप उस प्रयास में कुछ गड़बड़ कर बैठें तो उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। ऐसे में इसमें मौजूद लिम्फोसाइटों और मैक्रोफेज आपके शरीर को इम्यूनिटी बढ़ाने का एक अच्छा साधन प्रदान करते हैं।

नुकसान

अधिक समय तक लेने से सेहत को नुकसान: Taking it for long time is hazardous

अधिक समय तक इसका सेवन करने से आपको हाई बीपी (High BP), फ्ल्यूइड रिटेंशन (Fluid Retention) जैसी परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपको खट्टी डकारें या फिर पाचन तंत्र में काफी खराब महसूस हो सकता है। इसका सेवन करें लेकिन संभलकर।

बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और मूत्र में हो रही दिक्कत है परेशानी

हाई बीपी (High Blood Pressure) या मूत्रल (Diuretics) से परेशान हों तो पूछकर ही सेवन करें: High Blood Pressure and Diuretics Patients should check with the doctor

ऐसी कई बीमारियाँ हैं जिसके लिए मरीज को अपने डॉक्टर से सलाह मशविरा करना चाहिए और हाई बीपी एवं मूत्रल ऐसे ही दो रोग हैं। अगर आप इनसे जुड़ी दवाइयाँ ले रहे हैं तो आज ही इनका इलाज करने का प्रयास करें। इससे आपको काफी लाभ होगा और ये एक बेहद अच्छी बात है।

गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लेना चाहिए: Pregnant Woman Should Avoid It

अगर आप या आपके जानने वालों में से कोई भी प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें इसका सेवन ना करने दें। जब आप गर्भ धारण करती हैं तो आपके शरीर के अंदर कई प्रकार के बदलाव होते हैं जिनमें खान पान एक है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज, किडनी या लो पोटेशियम के कारण परेशान हैं तो इसका सेवन ना करें।

