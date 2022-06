छाछ से बाल धोने के हैरान करने वाले 4 फायदे - Chach Se Baal Dhone Ke Hairan Karne Wale Fayde

बालों का झड़ना Hair fall डैंड्रफ Dandruff होना, इससे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। और महंगे से महंगे कॉस्मेटिक का बालों पर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कोई फायदा नहीं होता। पर कुछ ऐसे घरेलू उपाय भी होते हैं, जिससे बालों को झड़ने और उसमें रूसी होने से बचाया जा सकता है। इसके लिए आपको करना होगा छाछ (Buttermilk) का इस्तेमाल। जी हां, सुनने में अजीब जरूर लग सकता है। लेकिन बालों को अगर हम छाछ से धोते हैं, तो बाल झड़ने की समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है। और यही नहीं, इसके इस्तेमाल से बालों में हुई रूसी भी खत्म हो जाएगी और बाल सुंदर दिखेंगे। छाछ को बालों पर किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और इसके फायदे कैसे दिखेंगे। इस बारे में हम बात करेंगे इस लेख में।

छाछ से बाल धोने के हैरान करने वाले फायदे -

बालों के लिए छाछ इसलिए है फायदेमंद -

छाछ (Chaas) में लैक्टिक एसिड, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन Protein, कैल्शियम Calcium, आयरन Iron और फास्फोरस से भरपूर होता है, जिससे बालों को जड़ों तक भरपूर पोषण मिलता है। इससे ना सिर्फ बाल जड़ से मजबूत होते हैं बल्कि स्कैल्प में रूसी के कारण हुई खुजली भी दूर होती है। साथ ही इससे बाल चमकदार और मुलायम भी होते हैं।

डैंड्रफ से मिलेगा छुटकारा (Get rid of dandruff) - बालों में खुजली से परेशान हैं, तो छाछ में नींबू मिलाकर लगाने से डैंड्रफ को ठीक किया जा सकता है। आपको करना होगा कि इस मिश्रण को करीब 15 मिनट के लिए स्कैल्प पर लगा कर रखें और फिर धोलें। उसके बाद शैम्पू से अपने बालों को धोएं। ऐसा करने से बालों की खुजली में बहुत राहत मिलेगी।

सफेद बालों से मिले छुटकारा (Get rid of white hair) - आजकल लोगों के बाल उम्र के पहले ही पकने लग जाते हैं। जिससे बालों की वजह से चेहरा भी खराब दिखने लग जाता है। लेकिन आपके सफेद बालों को पहले की तरह काला करने के लिए, आप मिक्‍सी में 6-7 करी पत्‍ते लेकर उसे पीस लें और फिर उसमें थोड़ा सा छाछ मिलाकर हेयर पैक बनालें। और बालों में लगाएं करीब 15 मिनट के लिए। उसके बाद बालों को धोलें।

झड़ते बालों से परेशान हैं, तो अपनाएं ये नुस्खा (If you are troubled by falling hair, then follow this recipe) - बाल झड़ने से परेशान हैं, तो अपनाएं ये नुस्खा। एक कप छाछ में मिलाएं आधा पका केला, 8 बूंद ऑलिव ऑायल, 4 बूंद नींबू, 1 एग व्हाइट, इन सबको मिलाकर एक पैक के तरह बना लें। फिरअपने बालों में 20 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें। इसके बाद शैम्पू से अपने बालों को धोलें। इससे बाल झड़ने की परेशानी खत्म हो जाएगी।

बालों को बनाए चमकदार छाछ (Make hair shiny buttermilk) - चमकते बाल हर किसी की चाह होते हैं। लेकिन आजकल ऐसा संभव नहीं हो पाता। धूप में बाल खराब हो जाते हैं और बालों की चमक भी कम होने लगती है। लेकिन अगर आप बालों कि सही तरीके से देखभाल करेंगे, तो इस समस्या का हल है। उसके लिए आपको अपने बालों को छाछ से धोना होगा। जिससे उनकी चमक वापस आ जाए।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far