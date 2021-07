नाक (Nose) से सिर्फ सांस ही नहीं ली जाती है क्योंकि इससे भाप भी ली जा सकती है। अगर आपका गला दर्द में हो या आपकी नाक जाम हो तो आप नाक से भाप ले सकते हैं। देखिए अब आप किस तरह से भाप लेते हैं ये आप पर मुनस्सर है क्योंकि कुछ लोग सादा तो कुछ लोग विक्स की भाप लेते हैं।

हर भाप को लेने के अपने फायदे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर आपने एक प्रकार की भाप ली तो आप दूसरी नहीं ले सकते हैं जो एकदम गलत है। भाप का मकसद आपके शरीर के उन बंद रास्तों को खोलना है जो आपकी नाक को सांस नहीं लेने दे रहे हैं और आपके लिए एक पीड़ा का कारण बन रहे हैं।

ऐसे में आप किसी भी समय भाप ले सकते हैं। वैसे भाप लेते समय खुद को किसी तौलिये या अन्य कपड़े से खुद को कवर कर लें। आपका शरीर सेहत की खान है और कुछ भी गलती करना एक बड़ा नुकसान है। आइए आपको बताते हैं नाक से भाप लेने के फायदे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे।

नाक से भाप लेने के 5 फायदे: Naak Se Bhaap Lene Ke 5 Fayde

सर्दी को दूर करता है: Helps you get rid of cold in Hindi

ठंडी का मौसम हो और साथ में सर्दी भी लग जाए तो ये एक परेशानी का सबब है। शरीर को कुछ चीजों की जरूरत होती है और उनमें से एक है इम्यूनिटी। इसके ना होने पर आप बीमार हो सकते हैं। आज कल के दौर में सर्दी होना आम है, और जब ठंडी का मौसम आता है तो भी लोगों को ये परेशानी देखने को मिलती है। ऐसे में वो नाक से भाप लेकर सर्दी को दूर कर सकते हैं।

अस्थमा के मरीजों के लिए लाभकारी: Beneficial for Asthma Patients in Hindi

नाक से सांस लेना एक नार्मल क्रिया है लेकिन अस्थमा के रोगियों के लिए ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में अगर वो भाप लेते हैं और वो भी नाक से लेते हैं तो उससे उनको काफी लाभ होगा। सेहत के लिए ये एक बेहद अच्छी बात है क्योंकि अगर आप अस्थमा को मात दे देते हैं तो उससे आपको काफी लाभ होगा और इन्हेलर का इस्तेमाल खत्म हो जाएगा।

नसों की जकड़न को खत्म करता है: Removes Congestion between veins

शरीर की नसें उस समय जकड़ जाती हैं जब आपको सर्दी लगी होती है या आपको खांसी आ रही होती है। ऐसे में अगर आप भाप लेते हैं तो उससे आपको काफी लाभ मिलता है। इस स्थिति में नसें खुल जाती हैं और आपका शरीर बेहतर महसूस करता है। जकड़न के कारण ही आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है।

फेशियल स्टीम बाथ हो जाता है: Facial Steam Bath ho jaata hai in Hindi

जब आप भाप लेते हैं तो आपके चेहरे पर उस भाप का असर होता है। वो आपके चेहरे के हर छिद्र को खोल देता है जो एक बेहद अच्छी बात है। आपका चेहरा अगर स्पा या फेशियल के फायदे नहीं पा सका है तो वो इस माध्यम से उसे प्राप्त कर सकता है। पेट तक इस भाप का असर होता है।

त्वचा को हाइड्रेट करता है: Hydrates the skin in Hindi

त्वचा में भी कई प्रकार के गुण होते हैं। अगर आपको अपनी त्वचा को हाइड्रेट करना है तो आपको आज ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आपने स्टीम सौना बाथ के बारे में सुना होगा और ये त्वचा को हाइड्रेट कर देता है। वैसे भी त्वचा को हाइड्रेटेड रखना जरूरी है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

