अपने शरीर के आदर्श वजन को बनाए रखने के प्रयास में हर दिन लोग नई डाइट अपनाने की कोशिश करते हैं। यदि आप इन लोगों में से एक हैं और आप सभी कठिन आहारों और प्रतिबंधों से थक चुके हैं, तो आपको मोटापा घटाने के लिए प्राकृतिक उपचारों पर ध्यान देना चाहिए। इन उपायों में उत्पादों और वस्तुओं का उपयोग शामिल है, जो घर पर ही आसानी से मिल जाते हैं। वजन घटाने के लिए यह घरेलू उपाय (home remedy for weight loss) अत्यधिक फायदेमंद है। जबकि सभी अधिक वजन वाले व्यक्तियों के लिए वजन कम करना मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, यह भी महत्वपूर्ण है कि आप जिस आहार पर हैं उससे संतुलित पोषण प्राप्त करें।

अधिकांश मोटापा घटाने वाले आहार आपके दैनिक भोजन से फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से काट देते हैं। जबकि इन पोषक तत्वों को सीमित करना आवश्यक है, इनसे पूरी तरह से बचना आपके सामान्य मेटाबोलिज्म और शरीर के कामकाज को नुकसान पहुंचा सकता है। मोटापा कम करने के लिए यहां कुछ घरेलू उपाय दिए गए हैं। आइये इन्हे विस्तार से जाने।

मोटापे और चर्बी घटाने के लिए 7 घरेलू उपाय - Home Remedies For Fat Loss In Hindi

1. नींबू पानी और शहद (Lemon water with honey)

नींबू पानी (lemon water) और शहद (honey) भारत में रसोई में पाए जाने वाले दो सबसे आम तत्व हैं। रोज सुबह एक गिलास नींबू पानी बनाएं और उसमें 1 से 2 चम्मच शहद मिलाकर पीएं। शहद औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है और नींबू पाचन तंत्र को डिटॉक्स करने में मदद करता है। यह सभी शरीर को अतिरिक्त फैट (Excessive fat) को छोड़ने में मदद करते हैं और प्रभाव कुछ ही हफ्तों में दिखाई देने लगते हैं। यह घर पर वजन घटाने के सबसे आसान उपायों में से एक है।

2. कच्चा लहसुन चबाएं (Chew raw garlic)

लहसुन अपने एंटी-सेप्टिक (anti-septic) गुणों के लिए जाना जाता है और यह आसानी से आपकी रसोई में पाया जा सकता है। मोटापा घटाने के लिए रोज सुबह लहसुन की दो से तीन कलियां (garlic cloves) चबाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। कच्चे लहसुन को चबाने की आदत बनाने की कोशिश करें।

3. हाइड्रेटेड रहें (Staying hydrated)

आपको जानकर हैरानी होगी कि हर दिन पर्याप्त मात्रा में पानी पीने जितना आसान मोटापा घटाने के लिए एक बहुत ही प्रभावी घरेलू उपाय हो सकता है। यह सच है कि ज्यादातर लोग रोजाना पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं। वह या तो इस बात से अनजान होते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए या वे केवल प्यास लगने पर ही पीते हैं। प्रतिदिन 3 से 4 लीटर पानी पीने से बहुत से लाभ मिल सकते हैं।

4. छोटी प्लेट में खाएं (Eat on a small plate)

मानव मनोविज्ञान (human physiology) हमारी जीवनशैली में बदलाव का एक बड़ा कारण है। कई अन्य चीजों की तरह, हम जो खाते हैं वह भी हमारे दिमाग द्वारा हमारे आसपास की दुनिया को देखने के तरीके से नियंत्रित होता है। मानो या ना मानो, लेकिन आपकी प्लेट का आकार वास्तव में आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगर आप बड़ी प्लेट में खाना खा रहे हैं, तो आपको ज्यादा खाने का खतरा होता है।

5. एक बार में कम-कम खाएं (Eat less at a time, but more often)

भोजन को नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में विभाजित करने के बजाय, हर 3-4 घंटे में हल्का भोजन करने का प्रयास करें। 3 भारी भोजन करने के बजाय, 6 हल्के भोजन का सेवन करें। यह फायदेमंद है क्योंकि यह आपके पेट को हमेशा खाली रहने से रोकता है। भोजन को इस तरह विभाजित करना भी आपको अधिक खाने से रोकने के लिए बहुत अच्छा है। यदि नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच एक लंबा अंतराल है, तो आप भूखा महसूस कर सकते हैं और इस प्रकार दोपहर के समय भारी भोजन कर सकते हैं। हालांकि, यदि आप नाश्ते और दोपहर के भोजन के बीच में थोड़ा सा भोजन करते हैं, तो लंच ब्रेक के दौरान आपके अधिक खाने की संभावना कम होती है।

6. तनाव मुक्त रहना (Staying stress free)

तनाव आज की दुनिया में काफी आम हो गया है। ऐसा लगता है कि हर कोई हाथ में एक लाख कार्यों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग रहा है। जबकि काम और आय महत्वपूर्ण हैं, उनके द्वारा इतना उपभोग ना करें कि आप जीवन के कुछ सुखों का आनंद लेना भूल जाएं।

7. दही का सेवन करें (Consuming yoghurt)

दही घर पर बनाया जा सकता है या बाजार से खरीदा जा सकता है। यह भारतीय रसोई में एक आम सामग्री है और यह शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। दही दूध से प्राप्त होता है जब यह किण्वन (fermentation) से गुजरता है। जैसे, इसमें अतिरिक्त फैट को छोड़कर, नियमित दूध के सभी लाभकारी गुण शामिल हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

