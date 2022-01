कच्चे लहसुन खाने के फायदे और नुकसान- Kachche Lahsun Khane ke fayde aur nuksan

लहसुन में ऐसे कई औषधिय गुण छिपे हुए हैं जो हमारी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। लहसुन का ज्यादा फायदा सुबह खाली पेट खाने से पहुंचता है। सुबह खाली पेट लहसुन को पानी के साथ लेने से शरीर को कई गुना फायदा पहुंचता है। आयुर्वेद में लहसुन को सबसे खास जड़ी बूटियों में एक माना गया है। है। हालांकि, इसके अधिक सेवन करने से कई तरह के शारीरिक नुकसान भी पहुंच सकते हैं। आज हम बात करेंगे कच्चे लहसुन खाने के फायदे और नुकसान के बारे में।

कच्चे लहसुन खाने के फायदे Benefits of eating raw garlic

पाचन प्रक्रिया में होता है सुधार (Garlic Improves digestion process)

सुबह के समय खाली पेट लहसुन का सेवन पानी के साथ करने से पाचन क्रिया में सुधार होता है और साथ ही पाचन क्रिया मजबूत भी होती है। गैस, ऐंठन और पेट की सूजन से भी राहत मिलती है। इसके अलावा, पेट सबंधित समस्याएं जैसे पेट दर्द, दस्त, सूजन, आदि को भी दूर करने में काफी मदद करता है।

कोलेस्ट्रॉल (Garlic control cholesterol level)

सुबह खाली पेट पानी के साथ कच्चे लहसुन का सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर नियंत्रित रहता है। जिससे ब्लड प्रेशर की परेशानी से बचा जा सकता है। यह प्राकृतिक रुप से रक्त को पतला करके ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है जिससे शरीर में रक्त का प्रवाह सही तरीके से होता है।

शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है

लहसुन के औषधिय गुण शरीर को शुद्ध करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही लहसुन में सल्फाइड्रल यौगिक होते हैं जो शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकाल शरीर की सफाई करते हैं। इससे रक्त भी शुद्ध होता है। इसके लिए रोज सुबह पानी के साथ कच्चे लहसुन के एक या दो फली खानी चाहिए।

कच्चे लहसुन खाने के नुकसान Lahsun ke side effect

लहसुन के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके दुष्प्रभाव भी हैं। लहसुन के अधिक सेवन से ब्लोटिंग, पेट फूलना, गैस, पेट खराब, गंदी सांस और शरीर की गंध जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

मुंह से दुर्गंध (Garlic can cause bad breath)

लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर के साथ-साथ मुंह से दुर्गंध आने की समस्या भी हो सकती है। एक्सपर्ट की माने तो गर्भवती महिलाओं को लहसुन के पूरक या सप्लीमेंट्स का सेवन नहीं करना चाहिए।

एलर्जी (Garlic can cause Allergies)

लहसुन में सल्फर मौजूद होता है, जिसकी वजह से कई लोगों को एलर्जी हो सकती है। जिन लोगों को लहसुन के सेवन से एलर्जी जैसा महसूस हो या जो इससे एलर्जिक हों वो इसके सेवन से दूर रहें।

मतली, उल्टी और हार्ट बर्न (Garlic can cause of Nausea, Vomiting and Heartburn)

एक रिपोर्ट की मानें तो खाली पेट लहसुन का सेवन करने से बहुत से लोगों को हार्ट बर्न, मतली और उल्टी हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक लहसुन में कुछ यौगिक होते हैं जो एसिडीटी का कारण बन सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

