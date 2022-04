कब्ज का आयुर्वेदिक इलाज - Kabj ka Ayurvedic ilaj

Ayurvedic Remedies for Constipation in hindi: कब्ज की समस्या होने पर मल त्याग करने में काफी परेशानी हो सकती है। इस दौरान पेट पूरी तरह साफ नहीं हो पाता है। कब्ज की स्थिति तब बनती है जब पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाचन में गड़बड़ी की वजह से आप जो भी भोजन करते हैं वो उसे पचा नहीं पाता है। आयुर्वेद में इसे वात दोष का असंतुलन बताया गया है। वात दोष में असंतुलन के चलते आंतों में विषाक्त पदार्थ (अमा) और मल (पुरिष) जमने लगता है। आयुर्वेद में लगभग सभी बीमारियों का इलाज एक प्राकृतिक प्रक्रिया के जरिए बताया जाता है। कब्ज की भी समस्या को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक उपचार बताए गए हैं।

कब्ज दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार |Ayurvedic Remedies for constipation in hindi

कब्ज में लाभकारी है त्रिफला (Triphala will cure constipation)

त्रिफला को आयुर्वेद में कई बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। जिसमें से एक कब्ज भी है। त्रिफला को सूखे आंवले, हरीतकी और विभितकी के पत्तों को मिलाकर तैयार किया जाता है। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए इसका सेवन करना लाभकारी बताया गया है। सबसे बड़ी बात यह कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसके लिए एक चम्मच त्रिफला को एक कप गर्म पानी में 10 मिनट तक छोड़ दें, पानी आधा हो जाने पर इसे छानकर पी जाएं। माना जाता है कि 2 सप्ताह तक इसका नियमित रूप से सेवन करने से कब्ज की परेशानी दूर हो जाती है।

सौंफ से दूर होगी कब्ज (Fennel to get rid of constipation problem)

पेट से संबंधी समस्याओं के लिए सौंफ का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। क्योंकि, सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो पेट के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही सौंफ फाइबर का बेहतरीन स्रोत है। ऐसे में इसके सेवन से कब्ज की समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही गैस व पेट में सूजन की समस्या भी दूर हो सकती है।

कब्ज दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार है अंजीर (Anjir se door hogi constipation/kabj)

अंजीर के सेवन से पेट साफ रहता है। जिससे वेस्ट मटेरियल निकलने में आसानी होती है। अंजीर में सॉल्युबल फाइबर होने के चलते मल त्याग करने में काफी आसानी हो जाती है। इसके लिए रात को अंजीर को भिगोकर रख दें और सुबह इसका नियमित रूप से सेवन करें।

कब्ज है तो पीएं बेल का शरबत (constipation me piye Bel ka sharbat)

गर्मी के मौसम में बेल का शरबत बनाकर लोग खूब पीते हैं। दरअसल, बेल पेट को ठंडा रखता है। इसमें मौजूद फाइबर कब्ज की समस्या को कम करने में मदद करते हैं। बेल का शरबत पीने से या फिर इसके पल्प का सेवन करने से कब्ज में काफी आराम मिल सकता है।

गर्म पानी (Hot water will remove constipation)

जीवन शैली खराब होने के चलते कब्ज की समस्या हो सकती है। ऐसे में गर्म पानी पीने से काफी लाभ मिल सकता है। जिन्हें कब्ज की समस्या है उन्हें गर्म पानी के अलावा नमी से भरपूर भोजन करना चाहिए। जब भी प्यास लगे तो गर्म पानी पीने की कोशिश करें। गर्मी पान का सेवन करने से आपको कई और तरह से लाभ मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj