Ayurvedic Treatment of Depression in hindi: इस भागदौड़ भरी जिदंगी में हम अपने आप को इतना ज्यादा बीजी कर लिए हैं कि खुद को देने के लिए समय ही नहीं है। हमारे दिल या दिमाग को क्या पसंद है, ये हम भूल चुके हैं, हम सिर्फ किसी रेस में भाग रहे हैं। इसका असर हमारे शरीर पर पड़ रहा है और लगातार डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के साथ ही कई सारी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। कुछ गंभीर बीमारियों के नाम तो पहले के जमाने में लोग सुने ही नहीं थे लेकिन, अब यह सब आम बनते जा रही हैं। इन बीमारियों में से एक है डिप्रेशन जिसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है।

ज्यादा समय तक डिप्रेशन की समस्या रहे तो इसका गंभीर परिणाम देखने को मिल सकता है। इसलिए इससे जितना जल्दी हो निजात पा ले तो अच्छा है। क्योंकि, इसके कारण सकारात्मकता और जीवन का लुफ्त उठाना भूल जाते हैं। ऐसे में अपनी समस्याओं से उलझाने के बजाय उन्हें सुलझा ले तो अच्छा है। आयुर्वेद में गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज संभव है और डिप्रेशन को भी कई आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों के जरिए कम किया जा सकता है।

डिप्रेशन का आयुर्वेदिक इलाज- Depression ka Ayurvedic ilaj in hindi

शंखपुष्पी (Shankhpushpi is an Ayurvedic treatment for depression)

शंखपुष्पी एक आयुर्वेदिक दवा है जिसे कई सारी जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाया गया है। इसे खासकर दिमाग के लिए ही बनाया गया है। इससे दिमाग तेज होता है। लेकिन, यह दिमाग को शांत करके अवसाद से राहत देने में भी मदद करती है। जिन्हें डिप्रेशन की समस्या है उन्हें डेली 5 ग्राम शंखपुष्पी पाउडर या 300-500 मिलीग्राम शंखपुष्पी का एक्सट्रैक्ट का सेवन करने से लाभ मिलता है।

सर्पगंधा (Sarpagandha for depression)

ढ़ेर सारी जड़ी-बूटियों को मिलाकर बनाए गए सर्पगंधा के सेवन से दिमाग शांत रहता है और साथ ही अच्छी नींद आती है। अवसाद की समस्या में ये बहुत ही असरकारी माना गया है। इसके साथ ही यह ब्लड प्रेशर, अनिद्रा आदि समस्याओं को भी दूर करता है। डिप्रेशन से पीड़ित लोगों को हर रोज सर्पगंधा का 0.5 से 1 ग्राम पाउडर का सेवन करना चाहिए।

अश्वगंधा (Ashwagandha ends the problem of depression)

आयुर्वेद में एक दवा में इतनी ताकत होती है या फिर उसे ऐसे बनाया जाता है कि कई सारी बीमारियों को दूर किया जा सके। अश्वगंधा भी ऐसी ही जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल कई सारी समस्याओं में लिया जाता है। डिप्रेशन की भी समस्या में अश्वगंधा लाभकारी है। नियमित रूप से इसका सेवन करने से दिमाग की एकाग्रता बढ़ती है और दिमाग शांत रहता है।

ब्राह्मी (Benefits of brahmi in Depression)

आयुर्वेद जो दवाएं बनाता है वो हमारे प्रकृति में ही मौजूद औषधीय पेड़-पौधों से बनता है। कई सारी जड़ी-बूटियां तो हमारे आस-पास भी मौजूद होती हैं लेकिन, हमें उनके इस्तेमाल के बारे में पता नहीं होता है। इन्हीं में से एक है ब्राह्मी जो एक मशहूर आयुर्वेदिक पौधा है। ब्राह्मी में दिमाग को शांत करने वाला गुण पाया जाता है। इसके तेल का नियमित रूप से इस्तेमाल करने से डिप्रेशन की समस्या से राहत मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

