मूल रूप से भारत, एशिया और अफ्रीका में पाई जाने वाली तुलसी को एक पवित्र और महान जड़ी बूटी माना जाता है। "तुलसी" शब्द प्राचीन ग्रीक "बेसिलिखोन" से आया है जिसका अर्थ है "शाही"। बहुत से लोग तुलसी को अपने किचन या बगीचे में भी लगाते हैं। इस सुगंधित जड़ी बूटी का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में मसाला के रूप में भी किया जाता है। आपको बता दें कि तुलसी की 60 से अधिक किस्में हैं, जिसमें मीठी तुलसी सबसे ज्यादा उपयोग की जाने वाली है। तुलसी में कई विटामिन और खनिज, साथ ही एंटीऑक्सीडेंट जैसे ल्यूटिन, ज़ेक्सैन्थिन, बीटा-कैरोटीन और बीटा-क्रिप्टोक्सैन्थिन होते हैं। तुलसी (Basil) के कई स्वास्थ्य लाभ इन एंटीऑक्सीडेंट के साथ-साथ इसके आवश्यक तेलों से भी आते हैं। ये यौगिक ज्यादातर सुखाने की प्रक्रिया के दौरान गायब हो जाते हैं, इसलिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जब भी संभव हो ताजा तुलसी का चयन करें। तुलसी का सेवन अगर शहद के साथ किया जाए, तो इसके और भी ज्यादा गुण देखने को मिल सकते हैं। तो आइए जानते हैं तुलसी और शहद के मिश्रण का सेवन करने के फायदे।

तुलसी और शहद के मिश्रण का सेवन करने के फायदे - Benefits of consuming a mixture of basil and honey In Hindi

खांसी में तुलसी और शहद (Tulsi and honey for cough) - शहद (Honey) और तुलसी दोनों में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। जिसके सेवन से गले की खराश, दमा (Asthma), सर्दी (Cold and Coug) जैसी स्थिति में बहुत लाभदायक होता है। इसके सेवन से वायरस को खत्म करने में मदद मिलती है। तुलसी और शहद को आप इस तरह से सेवन कर सकते हैं - तुलसी की 5 से 6 पत्तियां लें और इसे पीस लें इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और फिर इसका सेवन करें।

पथरी के लिए फायदेमंद (Beneficial for gallstones) - तुलसी और शहद का सेवन किडनी की पथरी के लिए बहुत उपयोगी होता है। इसके सेवन से पथरी को घुलने में मदद मिलती है। इसके सेवन के लिए 7 से 8 तुलसी के पत्ते लेकर पीस लें। इसमें 1.5 चम्मच शहद मिलाकर इसका सेवन करें। कुछ ही समय में पथरी घुलने लगेगी।

स्किन एलर्जी के लिए (For skin allergies) - तुलसी और शहद के अंदर एंटीबायोटिक गुण मौजूद होते हैं, जो बैक्टीरिया को हटाने का काम करते हैं। इसके लिए आप तुलसी के अर्क में शहद मिलाकर सेवन करें। कुछ ही दिनों में एलर्जी से आराम मिलेगा।

पेट के कीड़ों के लिए (For stomach worms) - अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं। जिसे निकालना बहुत मुश्किल भी हो जाता है। इसके लिए आप तुलसी 10 पत्तियां और शहद 1 चम्मच इसे मिलाकर इसको बच्चे को खिलाएं। इसके सेवन से पेट के कीड़े पूरी तरह से बाहर निकल जाएंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

