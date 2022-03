सुंदर और चमकदार त्वचा के लिए आप क्या-क्या नहीं अपनाते, बाजार में बिकने वाली क्रीम्स, फेस-पैक्स, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स आदि। इस लेख में हम आपको एक घरेलू नुस्खें के बारे में बताने जा रहे हैं। गर्मी में चेहरे से लेकर बॉडी तक पर टैनिंग की समस्या परेशान करती है। इस मौसम में हमारी स्किन को बेहद नुकसान पहुंचता है। रफ, ड्राई और पिगमेंटेड स्किन देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए इसका बेहतर उपचार करना जरूरी है। अगर आप टैनिंग से निजात पाना चाहती हैं तो हम आपको कुछ आसान और प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल करने का तरीका बताते हैं जो आपकी स्किन की इस समस्या से निजात दिलाएगा।

चेहरे पर बेसन और दही लगाने के फायदे : Chehre Pe Besan Aur Dahi Lagane Ke Fayde In Hindi

टैनिंग दूर करने के लिए (To remove tanning apply besan and dahi face pack)

दही (Yogurt)

दही ना सिर्फ सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि स्किन के लिए भी बेहद फायदेमंद है। दही के साथ नींबू का सेवन आपकी स्किन को दोगुना फायदा पहुंचाता है।

बेसन (Gram flour)

बेसन स्किन से ऑयल को हटाता है, साथ ही टैनिंग रिमूव करता है। स्किन पर बेसन का इस्तेमाल करने से ब्लैकहेड्स से छुटकारा मिलता है।

यह फेस पैक कैसे बनाए :- How to make this face pack in hindi

- दही, नींबू और बेसन इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके उसका पेस्ट बना लें।

- इस पेस्ट का इस्तेमाल आप हाथ, पैर या चेहरे पर आसानी से कर सकते हैं।

- इसे चेहरे पर अच्छे से लगाएं और आधे घंटे के लिए लगा छोड़ दें।

- आधे घंटे बाद इसे गुनगुने पानी से वॉश करें। आप इस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में दो बार कर सकते हैं।

पैक लगाने के बाद - After applying this face pack in hindi

पैक के सूखने के बाद अगर आपके चेहरे पर पिंपल या फुंसी वगैरह हैं तो इसे रगड़ना नहीं है नॉर्मल पानी से इसे धो लें। अगर आपकी स्किन क्लियर है तो हाथ में हल्का सा पानी लेकर इस पैक को हल्का सा मसलकर निकालें।

इस पैक का असर आपको तुरंत दिखाई देगा। यह फेयरनेस लाने के साथ ही चेहरे की क्लीजिंग भी करता है। इसे आपको रोज लगाना है। इसे किसी भी टाइम पर लगा सकते हैं। 15 दिन में आपको इस पैक का बेहतर रिजल्ट मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

