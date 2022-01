आंवला खाने के फायदे- amla ke fayde

अक्सर लोग आंवले का सेवन चटनी बना कर या फिर इसका रस निकालकर पीते हैं। वहीं कई लोग आंवले (gooseberry) का अचार या मुरब्बा भी खाते हैं। ये न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि, रोजाना इसके सेवन से आंखों और त्वचा के साथ अन्य अंगों की सेहत भी बेहतर बनी रहती है। आयुर्वेद में आंवला को कफ कंट्रोल करने का इफेक्टिव दवा माना गया है। आंवले में विटामिन सी, पॉलीफेनोल (polyphenols), आयरन, बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, क्रोटेंस (carotenes) और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह इम्युनिटी सिस्टम को मज़बूत बनाता है। ऐसे में आईए जानते हैं इसका सेवन करने से शरीर को क्या-क्या फायदे होते हैं।

आंवला के फायदे Benefits of Amla in Hindi

डायबिटीज कंट्रोल (Amla Control Diabetes)

जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उन्हें आंवले का जरूर सेवन करना चाहिए। ये पॉलीफेनोल से भरपूर होता है और इसमें ऐसे गुण होते हैं जो शरीर को हाई ब्लड शुगर के ऑक्सीडेटिव गुणों से बचाते हैं।

दिल को रखता है सुरक्षित (Amla for lower risk of heart disease)

आंवले का सेवन करना यानी की दिल को स्वस्थ रखना, इसके सेवन से दिल से जुड़ी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है। क्योंकि, आंवला फाइबर और आयरन से भी भरपूर होता है जो एलडीएल (कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन) के ऑक्सीकरण को नियंत्रित करता है। साथ ही ये आर्थर स्क्लेरोसिस (धमनियों में पट्टिका का संचय) को रोकता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में ये मदद करता है। ऐसे में आंवले के सेवन से हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है।

त्वचा को बनाए रखता है मुलायम (Amla Keeps skin soft)

आंवला में ऐसे गुण होते हैं, जो कोलेजन के क्षरण को धीमा करता है। ये अर्क विटामिन ए से भरपूर होता है। जो कोलेजन उत्पादन में आवश्यक है। ये एक ऐसा यौगिक है, जो त्वचा को जवान और मुलायम बनाए रखता है। हालांकि, इसके लिए आंवले को खाली पेट सेवन करना चाहिए।

मोतियाबिंद (Benefits of Amla in Cataract in Hindi)

मोतियाबिंद की समस्या वैसे तो बढ़ती उम्र के साथ कई लोगों को होती है। ऐसे में आंवला का सेवन कर काफी हद तक इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसके लिए आंवला के रस में मधु और घी मिला लें और इस मिश्रण को आंखों में लगाएं। इससे आंखों के पीलेपन और मोतियाबिंद में काफी फायदा मिलता है।

