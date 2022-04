Red Chilli Benefits for Health: लाल मिर्च को अगर सही मात्रा में लिया जाए, तो यह कई तरह से शारीरिक लाभ पहुंचाने का कम कर सकती है। लाल मिर्च में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। जो शरीर को लाभ पहुंचाने के साथ ही त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद मानी जाती है। लाल मिर्च के सेवन से जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाया जा सकता है। इसमें प्रचूर मात्रा में कैप्सेसिनॉयड नाम का प्राकृतिक तत्व पाया जाता है जो जोड़ों में सूजन की समस्या को दूर कर नसों में खून के प्रवाह को सुचारू बनाता है। इसके साथ ही इसके कई अन्य फायदे हैं।

लाल मिर्च खाने के फायदे - Laal mirch Khane ke fayde in hindi

गठिया (Red chili is beneficial in arthritis)

गठिया और ऑस्टियोपोरोसिस में होने वाले दर्द को दूर करने में लाल मिर्च काफी कारगर मानी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि, लाल मिर्च में कैप्सेसिनॉयड नाम का प्राकृतिक तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और ये तत्व जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है।

पाचन संबंधी विकार (Red chili is beneficial for digestive disorders)

पाचन संबंधी विकारों को दूर करने में लाल मिर्च काफी फायदेमंद है। एक शोध के मुताबिक, लाल मिर्च एंटीऑक्सीडेंट और अन्य यौगिकों से भरपूर होती है, जो पेट की खराबी, गैस, दस्त और ऐंठन जैसी अन्य पाचन समस्याओं को ठीक करने में सकारात्मक असर दिखाती है। साथ ही इसमें एंटी इर्रिटेंट प्रभाव होता है जो पेट की जलन और अल्सर की समस्या को भी ठीक करने में मदद करता है।

ब्लड शुगर (Red chili is useful in blood sugar)

अनियमित लाइफस्टाइल और गलत खानपान के चलते आज के समय में ब्लड शुगर की समस्या तेजी से उभरती जा रही है। इस समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए लाल मिर्च काफी उपयोगी मानी गई है। लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक एक शक्तिशाली घटक पाया जाता है, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार हो सकता है।

वेट लॉस (Red chili for weight loss)

लाल मिर्च में एंटी ओबेसिटी गुण होते हैं, जिसके चलते वजन बढ़ने का खतरा कम रहता है। साथ ही लाल मिर्च चयापचय संबंधी विकार को कम करने और हृदय को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसके साथ ही लाल मिर्च में कैप्साइसिन नामक अल्कालॉयड होते हैं जो मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म शरीर में भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम करता है। इससे वजन कंट्रोल किया जा सकता है।

त्वचा के लिए (Benefits of red chili for skin)

लाल मिर्च में मौजूद कैप्साइसिन त्वचा के विकारों को कम करने में मदद करते हैं। ऐसे में लाल मिर्च का सेवन त्वचा के लिए फायदेमंद होता है। साथ ही लाल मिर्च ब्लड फ्लो को बेहतर कर त्वचा में निखार लाने का काम करती है। लाल मिर्च के सेवन से चेहरे की झुर्रियां, कील-मुंहासे और दाग-धब्बों से छुटकारा पाया जा सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

