Benefits of spinach for children in hindi: आयरन से भरपूर पालक जितना बड़ों के लिए फायदेमंद होता है उतना भी बच्चों को भी लाभ पहुंचाता है। पालक पोषण से भरपूर होता है। इसके सेवन से बच्चों की हड्डियां, इम्यून सिस्टम मजबूत होने के साथ ही कई सारे लाभ मिलते हैं। पालक में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें, कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन सी, आयरन, फास्फोरस और फाइबर पाए जाते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम और विटामिन्स भरपूर मात्रा में होती है। सबसे बड़ा सवाल यह रहता है कि किस उम्र से बच्चों को पालक खिलाना चाहिए। कहा जाता है कि, 6 माह के बाद बच्चों को ठोस आहार दिया जा सकता है। ऐसे में पालक से बने फूड्स को 6 महीने के बाद बच्चों को खिला सकती हैं।

बच्चों के लिए कितना फायदेमंद है पालक, जानिए - Bacchon ke liye kitna Faydemand hai Palak, Janiye in hindi

पेट रहेगा साफ (Spinach will keep the child's stomach clean)

पालक के सेवन से पेट साफ रहता है क्योंकि, इसमें उच्च मात्रा में डायट्री फाइबर होते हैं। जो शिशु के पाचन तंत्र को कई तरह से लाभ पहुंचाते हैं। इसके साथ ही कब्ज से बचाव कर पेट साफ करने में मदद करते हैं। बच्चे को अपच या फिर कब्ज की समस्या है तो उसे पालक का सेवन करना चाहिए।

मजबूत होगी इम्यून सिस्टम (Children's immune system will be strengthened by spinach)

पालक में भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन और विटामिन सी पाया जाते हैं और इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का उत्पादन होता है और कोशिकाओं के रखरखाव में भी मदद मिलती है। पालक के सेवन से शिशु का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता होता जिससे बीमारियों के होने का चांस कम रहता है।

शरीर को रखे हाइड्रेटेड (Spinach keep children's body hydrated)

पालक में प्राकृतिक रूप से तरल पदार्थ पाए जाते हैं जिसके चलते बच्चे का शरीर हाइड्रेट रहता है और शरीर के विकास में मदद मिलती है। पालक में 90 प्रतिशत पानी की मात्रा पाई जाती है। ऐसे में पालक आपके बच्चे के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। साथ ही इससे आपके बच्चे की स्किन हेल्दी और ग्लोइंग रहती है।

हड्डियां होंगी मजबूत (Keep the bones of foster children strong)

जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके हड्डियों का विकास तेजी से होता है। ऐसे में उन्हें इससे संबंधित पोषण की भरपूर मात्रा में जरूरत होती है। पालक में कैल्शियम और फास्फोरस की भरपूर मात्रा में होती है, जिसके सेवन से छोटे बच्चों की हड्डियां मजबूत होती है।

मांसपेशियों का विकास (Spinach beneficial for muscle growth)

बच्चों के मांसपेशियों के विकास में पालक काफी लाभ पहुंचाता है। क्योंकि, इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ऐसे में पालक साग की प्यूरी बनाकर देने से लाभ मिलता है।

आंखों की रोशनी बढ़ती है (Children's eyesight increases with spinach)

पालक के सेवन से बच्चों के आंखों की रोशनी बढ़ती है। क्योंकि, पालक में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो आंखों की रोशनी बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही ये आंखों की बीमारियों को दूर रखने में भी मदद करता है। ऐसे में छोटे बच्चों को पालक खिलाना काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

