कई लोगों के शरीर पर अनचाहे बाल होते हैं और खूबसूरत चेहरे पर अनचाहे बाल किसे पसंद होते हैं। वहीं, महिलाओं को अमूमन चेहरे पर से अनचाहे बाल हटाने की समस्या से लगातार जूझना पड़ा है। हालांकि, बाल हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण इंसुलेटर है जिसके चलते हमारी त्वचा को जलवायु परिवर्तन और बैक्टीरिया के हमले जैसे बाहरी कारकों से बचाने में मदद करता है। लेकिन जब ये चेहरे या फिर अन्य जगह पर ज्यादा हो जाते हैं तो चेहरे की रंगत दबने लगती है। ऐसे फेशियल रिमूवल क्रूमा या थ्रेडिंग के जरिए इन्हें हटाया जाता है। लेकिन, इन बालों को कुछ घरेलू उपचार के जरिए भी खत्म किया जा सकता है।

चेहरे के अनचाहे बालों को हटाने के बेहतरीन टिप्स- Chehre ke anchahe ballo ka hatane ke behtarin tips in hindi

हल्दी (Turmeric Remove Facial Hair)

एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-सेप्टिक गुणों से भरपूर हल्दी कई स्वास्थ्य समस्याओं में कारगर है। लेकिन कम ही लोगों को पता है कि हल्दी चेहरे पर बालों को बढ़ने से भी रोकने में कारगर है। यह विशेष रूप से शरीर के दृश्य अंगों पर घने बालों को हटाने में अच्छी भूमिका निभाती है।

प्याज और तुलसी (Onion and basil will eliminate unwanted hair on the face)

प्याज की परतों के बीच स्थित प्याज की स्किन की पतली पारदर्शी झिल्लियों को निकालकर उसे तुलसी के पत्तों के साथ मिला दें और इसे बाल वाली जगह पर लगाएं। इससे जल्द ही इन बालों से छुटकारा मिल जाएगा।

शहद और अखरोट (honey and walnuts to remove hair from the face)

शहद के जरिए अनचाहे बालों को हटाया जा सकता है। इसके साथ ही अखरोट के छिलके मेम मौजूद बारीक कण त्वचा से हल्के बालों को हटाने में मदद करते हैं। इसके लिए ए चम्मच अखरोट के छिलके का पाउडर लेकर इसमें एक चम्मच शहद मिला कर चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके उंगलियों को गीला कर चेहरे पर सर्कुलर मोशन में घुमाकर मसाज करें। इसके बाद चेहरे को गुनगुने पानी से धो लें।

दाल का फेस पैक (lentil face pack to remove facial hair)

लाल मसूर की दाल का चिकना पेस्ट बनाकर फेस पैक तैयार कर लें और इसे अपने चेहरे पर लगाकर स्क्रब करें। इससे अनचाहे उगते हुए बाल धीरे-धीरे रुकने लगेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj