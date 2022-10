गलत समय पर खीरे का सेवन पड़ सकता है भारी, जानिये सेवन का सही समय 

गर्मियों में खीरे का सेवन करने से हमारा शरीर हाइड्रेटेड (Hydrated) रहता है। इसके पीछे का कारण है खीरे में ढेर सारा पानी। फाइबर से भरपूर खीरा, हमारे पाचन तंत्र (Digestive System) के लिए भी बेहद अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं, खीरा में 95 प्रतिशत पानी होता है। खीरा में विटामिन सी, विटामिन के, कॉपर, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैंगनीज और सबसे महत्वपूर्ण सिलिका जैसे आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। यही नहीं इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण भी पाए जाते हैं। जो बालों और त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। खीरे को कई तरह से उपयोग में लाया जाता है। जैसे सलाद के तौर पर, स्मूदी (smoothie), खीरे का रायता, खीरा का सैंडविच (Cucumber Sandwich)। ये सभी का सेवन पेट के लिए कहीं न कहीं फायदेमंद ही होता है। खीरा को खाना भी बहुत आसान है, इसे पकाने की जरूरत नहीं पड़ती।

वहीं देखा जाए तो खीरे का सेवन करना हम सभी को अच्छा लगता है, लेकिन इसका अगर सही समय पर सेवन किया जाए, तो ही आप इसके फायदे ले सकते हैं। जैसे कई लोग खीरे का रात में भी सेवन करते हैं, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो आइए जानते हैं रात में खीरा खाने के दुष्प्रभाव के बारे में-

रात में खीरा खाने के नुकसान - Disadvantages of eating cucumber at night In Hindi

खीरा को हम ज्यादातर खाने के साथ ही खाना पसंद करते हैं। सलाद के तौर पर खीरे का सेवन करने से पाचन में आसानी होती है। खीरे का सेवन दिन तक करना ठीक माना जाता है। इसका हम शाम 7 बजे तक भी सेवन कर सकते हैं, क्योंकि सोने और खाने के बीच में खाने को पचाने का काफी समय मिल जाता है। लेकिन, अगर हम 7 बजे के बाद इसका सेवन करते हैं, तो ये हमारे पाचन के लिए नुकसानदेह होता है।

रात में खीरा का सेवन कर सकता है पाचन में परेशानी (Consuming cucumber at night can cause digestive problems)

यदि आप रात में भी खीरा खाने के शौकीन है, तो सावधान हो जाएँ। रात में खीरा खाना मतलब पाचन को खराब करना है। दरअसल खीरा वैसे तो पेट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन रात में इसका सेवन पेट के लिए उल्टा असर करता है। इसके सेवन से पेट का भारी लगना, किसी किसी को गैस बनना, अपच होने जैसी शिकायत होने लगती है। इसलिए इसका रात में सेवन वर्जित होता है।

सर्दी जुकाम (Cold and cough)

रात में खीरा खाने से एक और परेशानी हो सकती है और वो है सर्दी जुकाम। खीरा की तासीर ठंडी होती है। इसका दिन तक सेवन किया जाना तो ठीक होता है लेकिन रात में इसका सेवन भारी पड़ सकता है। इसको खाने से सर्दी जुकाम की समस्या हो सकती है। इसलिए जितना हो सके रात में खीरा को अवॉइड करना चाहिए।

अपच की समस्या( Indigestion problem)

रात में खीरा खाने से अपच हो सकती है। क्योंकि जैसा की हमने आपको बताया खीरा भारी होता है। इसे पचाने में थोड़ा समय लगता है। ऐसे में अगर हम इसका सेवन रात में करते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। ये अपच का कारण बन जाता है, जो रात में परेशानी बन सकता है।

बार बार पेशाब होना (Frequent Urination)

जैसा की हम जानते हैं खीरा में बहुत अधिक मात्रा में पानी होता है। अगर आप इसका सेवन रात में करते हैं, तो इससे रात में कई बार पेशाब की समस्या हो सकती है। जिससे सही से नींद न होना दुसरे दिन परेशान कर सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

