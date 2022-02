निमोनिया, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाली एक गंभीर बीमारी है। यह रोग आमतौर पर शिशुओं और बुजुर्गों में पाया जाता है। हालांकि, निमोनिया के कुछ प्रकार ऐसे भी हैं जो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इससे खांसी और कफ के साथ-साथ सांस लेने में तकलीफ, बुखार, ठंड लगना और मवाद जैसी अन्य समस्याएं होती हैं। इसके होने के कई कारण हो सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार के जरिए निमोनिया को कंट्रोल किया जा सकता है। हालांकि, पूरी तरह इसे खत्म नहीं किया जा सकता है।

इन 5 घरेलू टिप्स से निमोनिया को करें कंट्रोल - In 5 gharelu tips se Pneumonia ko kare control in hindi

गर्म पुदीने की चाय (mint tea to get rid of pneumonia)

पुदीने में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो गले और शरीर से बलगम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। निमोनिया में पुदीने की गर्म चाय बनाकर पीने से लाभ मिलता है। इससे शरीर में दर्द कम होने के साथ ही खांसी की समस्या से भी राहत मिल सकता है। पुदीने की चाय बनाते समय इसमें नींबू, शहद या दूध डाल सकते हैं।

खारे पानी से गरारे (Gargle with salt water in Nimania)

निमोनिया के दौरान गले में खराश की भी समस्या आ जाती है। इसके लिए खारे पानी का गरारा करना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसमें खांसी से भी आराम मिलेगा साथ ही गले में बलगम से भी निजात पाया जा सकता है। गर्म पानी में थोड़ा नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार करने से राहत मिलेगा।

हल्दी की चाय (turmeric tea to get rid of pneumonia)

हल्दी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण, एंटीऑक्सिडेंट और एंटी-माइक्रोबियल गुण पाए जाते हैं जो सीने के दर्द से राहत दिलाने में मदद करते हैं। निमोनिया के दौरान हल्दी की चाय पीने से राहत मिलता है। इसके लिए थोड़े पानी में एक चम्मच हल्दी डालकर इसमें शहद और नींबू के साथ काली मिर्च भी डाल दें और इसका सेवन करें।

निमोनिया में लहसुन का इस्तेमाल (Garlic to Cure Pneumonia)

निमोनिया की समस्या में लहसुन का इस्तेमाल कर राहत पाया जा सकता है। इसके लिए रात को एक दूध में उसका चार गुना पानी मिला लें और इसमें आधा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह से उबालें। इसके बाद इसे छानकर गुनगुना हो जाने पर इसका सेवन करें, इससे काफी लाभ मिलेगा।

तुलसी (Tulsi to Cure Pneumonia)

तुलसी में कफ वात दोष को कम करने, पाचन शक्ति एवं भूख बढ़ाने और खून साफ करने के गुण मौजूद होते हैं। इसके साथ ही तुलसी का इस्तेमाल बुखार, दिल से जुड़ी बीमारियां, पेट दर्द, बैक्टीरियल संक्रमण और मलेरिया जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। निमोनिया की समस्या में भी तुलसी का इस्तेमाल करने से फायदा मिलता है। इसके लिए तुलसी के पत्तों का रस निकालकर इसमें काली मिर्च मिलाकर सेवन करने से फायदा मिलता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj